Блинкен: НАТО не стремится к агрессии против России

Североатлантический альянс не планирует агрессии против Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление глава Госдепа США Энтони Блинкена.
Он предупредил российские власти о «серьезных последствиях» в случае «агрессии против Украины». Как считает глава американской дипломатии, выступивший на конференции Reuters NEXT, «не альянс планирует агрессивные действия» против России, «единственная агрессия, которую мы видели в последние годы, к сожалению, исходила со стороны России».
Блинкен предупредил, что Москву ждут «очень серьезные последствия» со стороны Вашингтона и Европы, если она «продолжит конфронтационный курс и возобновит агрессию против Украины». Дипломат выразил надежду, что Москва «учитывает это в своем планировании».
Глава Госдепа отметил, что администрация США добивается стабильных и предсказуемых отношений с Россией, но последние действия Москвы в отношении Киева уводят страны в противоположном направлении. Также Блинкен высказался относительно контактов между Россией и США на высшем уровне. Дипломат выразил уверенность, что Джо Байден и Владимир Путин Владимир поговорят в ближайшем будущем.
Тем временем, официальный представитель МИД России Мария Захаров прокомментировала заявления госсекретаря. По ее словам, США стоит начать с себя, если они решили поискать страны, которые нарушают международное право.