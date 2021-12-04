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51 минуту назад

Блинкен отверг предположения о планировании НАТО агрессии против России

Североатлантический альянс не планирует агрессии против Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление глава Госдепа США Энтони Блинкена.

Блинкен: НАТО не стремится к агрессии против России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он предупредил российские власти о «серьезных последствиях» в случае «агрессии против Украины». Как считает глава американской дипломатии, выступивший на конференции Reuters NEXT, «не альянс планирует агрессивные действия» против России, «единственная агрессия, которую мы видели в последние годы, к сожалению, исходила со стороны России».

Блинкен предупредил, что Москву ждут «очень серьезные последствия» со стороны Вашингтона и Европы, если она «продолжит конфронтационный курс и возобновит агрессию против Украины». Дипломат выразил надежду, что Москва «учитывает это в своем планировании».

Глава Госдепа отметил, что администрация США добивается стабильных и предсказуемых отношений с Россией, но последние действия Москвы в отношении Киева уводят страны в противоположном направлении. Также Блинкен высказался относительно контактов между Россией и США на высшем уровне. Дипломат выразил уверенность, что Джо Байден и Владимир Путин Владимир поговорят в ближайшем будущем.

Тем временем, официальный представитель МИД России Мария Захаров прокомментировала заявления госсекретаря. По ее словам, США стоит начать с себя, если они решили поискать страны, которые нарушают международное право.

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