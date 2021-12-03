Украине предложили присоединиться к Великобритании или США

Экс-полковник службы безопасности Украины Олег Стариков выступил за присоединение страны к США или Великобритании. Об этом он заявил в эфире телеканала «НАШ». Его слова приводит «РИА Новости».
«Надо прежде всего определиться: или мы идем в Евросоюз, или мы идем в… Соединенное Королевство? Я лично за. Давайте назовемся Соединенное Королевство Великобритании, Северной Ирландии и Украины. Я за. Или пятьдесят второй, или пятьдесят первый штат США», — сказал Стариков.
Он также отметил, что если Киев желает вступить в ЕС, то валютой страны должен стать евро, а не доллар. По его словам, это вводит европейцев в «шок».