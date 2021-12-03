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1 час назад

На Украине объяснили, как Зеленский предотвратил госпереворот

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк объяснил, почему не произошел ранее анонсированный главой страны Владимиром Зеленским государственный переворот. Как сообщает LIGA.net, помощник Андрея Ермака считает, что акция не состоялась из-за пристального внимания общественности.

На Украине объяснили, как Зеленский предотвратил госпереворот
Фото: ReutersReuters

«Когда все взгляды устремлены на "заговорщиков", им довольно неудобно под яркими софитами брутально захватывать "почту и телеграф", потому что такие действия возможны только врасплох, когда их никто не ожидает», — заявил Подоляк.

Политик отметил, что начатая президентом дискуссия позволила привлечь внимание к возможным негативным сценариям для Украины, в том числе к предполагаемым деструктивным действиям олигархов и связанных с ними политиков, а также агрессивных шагов с российской стороны.

«А они несомненно последуют, как только государство резко институционально ослабеет. Более того, теперь очевидны интересы тех политических и экономических деятелей, которые пытаются сделать ставку на протесты. Потому что для существенной части старых политических элит важной является именно попытка сохранить старый тип государства – коррупционный, клановый, олигархический», — объяснил Подоляк.

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Напомним, что 26 ноября во время пресс-марафона Зеленский заявил о подготовке госпереворота в стране к началу декабря. По словам главы государства, у него есть не только «агентурная информация», но и записи, на которых представители Украины обсуждают с представителями России участие бизнесмена Рината Ахметова в грядущей смене власти.

В мире,Михаил Подоляк,Андрей Ермак,Владимир Зеленский,Ринат Ахметов,
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