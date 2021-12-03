На Украине объяснили, как Зеленский предотвратил госпереворот

«Когда все взгляды устремлены на "заговорщиков", им довольно неудобно под яркими софитами брутально захватывать "почту и телеграф", потому что такие действия возможны только врасплох, когда их никто не ожидает», — заявил Подоляк.

Политик отметил, что начатая президентом дискуссия позволила привлечь внимание к возможным негативным сценариям для Украины, в том числе к предполагаемым деструктивным действиям олигархов и связанных с ними политиков, а также агрессивных шагов с российской стороны.

«А они несомненно последуют, как только государство резко институционально ослабеет. Более того, теперь очевидны интересы тех политических и экономических деятелей, которые пытаются сделать ставку на протесты. Потому что для существенной части старых политических элит важной является именно попытка сохранить старый тип государства – коррупционный, клановый, олигархический», — объяснил Подоляк.

Напомним, что 26 ноября во время пресс-марафона Зеленский заявил о подготовке госпереворота в стране к началу декабря. По словам главы государства, у него есть не только «агентурная информация», но и записи, на которых представители Украины обсуждают с представителями России участие бизнесмена Рината Ахметова в грядущей смене власти.