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38 минут назад

Языковой омбудсмен пообещал проверить Зеленского из-за разговора на русском

Офис уполномоченного по защите государственного языка на Украине пообещал проверить президента Владимира Зеленского из-за его разговора и ответов на русском языке в ходе пресс-конференции в Киеве. Об этом пишет APnews.

Зеленского проверят из-за русского языка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Языковой омбудсмен Тарас Креминь заявил изданию, что по поводу этого факта поступило одно обращение. «Вопрос наличия или отсутствия нарушений норм языкового закона президентом, а также принятие соответствующих мер реагирования сейчас прорабатывается Уполномоченным по защите государственного языка», — говорится в сообщении.

Зеленский дал пресс-конференцию по поводу достижения половины его президентского срока 26 ноября. Она длилась почти пять с половиной часов, были приглашены представители ведущих СМИ. На ряд вопросов украинский лидер ответил по-русски.

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Ранее Креминь заявил, что на Украине заявили о провале борьбы с русским языком, повсюду в стране присутствует суржик, так называемый «украинский русский», русифицированный гражданами государства.

В мире,Тарас Креминь,Владимир Зеленский,
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