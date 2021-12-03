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29 минут назад

Байден сделал заявление о своей болезни

Журналисты обратили внимание на хриплый голос президента США Джо Байдена во время очередной пресс-конференции.

Байден сделал заявление о своей болезни
Фото: ReutersReuters

Многие предположили, что американский лидер подхватил коронавирус, но он опроверг данную теорию, сказав, что просто простыл. Об этом сообщает The Washington Post.

По словам Байдена, его кашель и хриплый голос вызваны простудой внука, а не коронавирусом.

«Я в порядке. Я каждый день сдаю тест на коронавирус. Это всего лишь простуда, которую я подхватил от внука», — сказал Байден.

По данным издания, симптомы заболевания у президента США заметили во время его выступления перед гражданами и журналистами о росте безработицы в стране.

В мире,Джозеф Байден,
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