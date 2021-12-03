Папа Римский сравнил миграционные лагеря с нацистскими лагерями

«Мы начинаем привыкать к человеческой трагедии в мире. Это - страшная болезнь, от которой нет лекарства. Другие [мигранты] вынуждены возвращаться и оказываются в настоящих лагерях, где людей пытают, ими торгуют, их порабощают. Мы так много сожалеем, когда читаем о лагерях прошлого века - нацистских, сталинских, но то же самое происходит сейчас на недалеких [от нас] пляжах, мостиках рабства", - сказал Франциск во время молитвы с мигрантами в католической церкви Святого креста на Кипре.