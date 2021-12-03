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56 минут назад

Папа Римский сравнил миграционные лагеря с нацистскими лагерями

Папа Римский Франциск сравнил лагеря мигрантов с нацистскими лагерями. Он считает своей задачей рассказать правду о том, как на самом деле в них обстоят дела, пишет ТАСС.

Папа Римский сравнил миграционные лагеря с нацистскими лагерями
Фото: ReutersReuters

«Мы начинаем привыкать к человеческой трагедии в мире. Это - страшная болезнь, от которой нет лекарства. Другие [мигранты] вынуждены возвращаться и оказываются в настоящих лагерях, где людей пытают, ими торгуют, их порабощают. Мы так много сожалеем, когда читаем о лагерях прошлого века - нацистских, сталинских, но то же самое происходит сейчас на недалеких [от нас] пляжах, мостиках рабства", - сказал Франциск во время молитвы с мигрантами в католической церкви Святого креста на Кипре.

Он подчеркнул, что его задача - «открыть глаза».

«Это - сегодняшняя война и мучения братьев и сестер, которые мы не имеем права терпеть», - добавил Франциск.

Он также осудил колючую проволоку, так как она является «выражением ненависти» к тем, кто идет просить хлеба, тепла, братства.

В мире,ФРАНЦИСК,Католическая церковь,ИТАР-ТАСС,
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