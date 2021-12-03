Белорусы подарили мигрантам новогоднее настроение

Оценили ли беженцы жест добровольцев, неизвестно. Мусульмане, в том числе проживающие в христианских странах, как правило, не отмечают Новый год ни по исламскому календарю, ни по христианскому, поскольку мусульманский Новый год, который приходится на лето, праздником не считается, а празднование Нового года по христианскому календарю считается нарушением принципа единобожия. В мусульманских же странах празднование Нового года по христианскому календарю либо просто «не рекомендуется», либо напрямую запрещено. В ряде постсоветских мусульманских стран, которым традиция празднования христианского Нового года досталась «в наследство» от СССР, существует тенденция замещения празднования христианского Нового года на Новруз.