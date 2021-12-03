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58 минут назад

Белорусы подарили мигрантам новогоднее настроение

Мигрантам из стран Ближнего Востока, которые находятся на белорусско-польской границе, привезли несколько коробок с новогодними украшениями, сообщает телеграм-канал «Sputnik Беларусь».

Белорусы подарили мигрантам новогоднее настроение
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Судя по всему, беженцы встретят праздники в Беларуси. С наступающим!» - предположили авторы канала.

Сотрудники логистического центра, где расположились беженцы, уже начали использовать украшения по назначению и украсили гирляндой сосну, растущую на территории центра.

Оценили ли беженцы жест добровольцев, неизвестно. Мусульмане, в том числе проживающие в христианских странах, как правило, не отмечают Новый год ни по исламскому календарю, ни по христианскому, поскольку мусульманский Новый год, который приходится на лето, праздником не считается, а празднование Нового года по христианскому календарю считается нарушением принципа единобожия. В мусульманских же странах празднование Нового года по христианскому календарю либо просто «не рекомендуется», либо напрямую запрещено. В ряде постсоветских мусульманских стран, которым традиция празднования христианского Нового года досталась «в наследство» от СССР, существует тенденция замещения празднования христианского Нового года на Новруз.

В мире,ИА Sputnik,
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