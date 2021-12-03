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45 минут назад

Лукашенко заявил, что Белоруссия никогда не станет "как Украина"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что западные страны хотят, чтобы Минск был «демократическим перспективным как Украина», но этого «никогда не будет». Его слова приводит издание «СБ.Беларусь сегодня».

Лукашенко: Белоруссия никогда не станет "как Украина"
Фото: Сергей Гунеев/РИА «Новости»Сергей Гунеев/РИА «Новости»

По его словам, Запад предъявил Белоруссии «ультиматум», согласно которому страна должна встать на более демократический путь.

«На что четко два дня назад им было отвечено: мы никогда не станем Украиной», — сказал он.

Ранее в Министерстве финансов США заявили, что фигуранты новых западных санкций против Белоруссии участвовали в организации нелегальной миграции в ЕС, принимали участие в подавлении гражданских свобод на территории республики и финансово поддерживали официальный Минск. Об этом сообщается на сайте американского ведомства.

ЕС принял пятый пакет санкций против Белоруссии в связи с миграционным кризисом. Великобритания и Канада присоединились к санкциям США против Белоруссии.

В мире,Александр Лукашенко,Казначейство США,ЕС,
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