Лукашенко: Белоруссия никогда не станет "как Украина"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что западные страны хотят, чтобы Минск был «демократическим перспективным как Украина», но этого «никогда не будет». Его слова приводит издание «СБ.Беларусь сегодня».

Фото: Сергей Гунеев/РИА «Новости» Сергей Гунеев/РИА «Новости»

По его словам, Запад предъявил Белоруссии «ультиматум», согласно которому страна должна встать на более демократический путь.

«На что четко два дня назад им было отвечено: мы никогда не станем Украиной», — сказал он.

Ранее в Министерстве финансов США заявили, что фигуранты новых западных санкций против Белоруссии участвовали в организации нелегальной миграции в ЕС, принимали участие в подавлении гражданских свобод на территории республики и финансово поддерживали официальный Минск. Об этом сообщается на сайте американского ведомства.