Вдова вышла замуж за теленка в Камбодже

В Камбодже 74-летняя вдова Хим Ханг посчитала, что ее покойный муж переродился в теленка, а потому сочеталась браком с животным. Об этом сообщают Telegram-каналы, публикуя кадры «счастливой пары».

Фото: ТАСС ТАСС

Женщина с разбитым от потери сердцем, поняла, когда теленок лизнул ее волосы и шею, а затем поцеловал, что это душа почившего супруга вернулась к ней в новом обличье.

Телеграм-канал "НеМалахов"

С тех пор теленок поселился в доме Хим Ханг. Она разрешает ему спать на тех же подушках, на которых раньше спал ее муж.

Женщина рассказывает, что живет в «супружеском счастье». Ханг убеждена, что этот теленок обладает тем же характером, что и ее покойный супруг - животное все делает точно так же, как покойный мужчина, в том числе поднимается наверх в доме. Дети и внуки поддерживают родственницу и полностью с ней соглашаются — они тоже находят в теленке дух своего отца.

«Я верю, что этот теленок - мой муж, потому что все, что он делает, он делает точно так же, как делал мой муж», — сказала Хим.

Сама вдова пообещала заботиться об этом животном до самой смерти. Кроме того, она обратилась к детям с просьбой следить за ним, когда ее не станет.