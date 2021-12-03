В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 74.06EUR 83.81
Войти в почту
12 минут назад

Женщина в Камбодже вышла замуж за теленка

В Камбодже 74-летняя вдова Хим Ханг посчитала, что ее покойный муж переродился в теленка, а потому сочеталась браком с животным. Об этом сообщают Telegram-каналы, публикуя кадры «счастливой пары».

Вдова вышла замуж за теленка в Камбодже
Фото: ТАССТАСС

Женщина с разбитым от потери сердцем, поняла, когда теленок лизнул ее волосы и шею, а затем поцеловал, что это душа почившего супруга вернулась к ней в новом обличье.

Телеграм-канал "НеМалахов"

С тех пор теленок поселился в доме Хим Ханг. Она разрешает ему спать на тех же подушках, на которых раньше спал ее муж.

Женщина рассказывает, что живет в «супружеском счастье». Ханг убеждена, что этот теленок обладает тем же характером, что и ее покойный супруг - животное все делает точно так же, как покойный мужчина, в том числе поднимается наверх в доме. Дети и внуки поддерживают родственницу и полностью с ней соглашаются — они тоже находят в теленке дух своего отца.

«Я верю, что этот теленок - мой муж, потому что все, что он делает, он делает точно так же, как делал мой муж», — сказала Хим.

Сама вдова пообещала заботиться об этом животном до самой смерти. Кроме того, она обратилась к детям с просьбой следить за ним, когда ее не станет.

Так, детям женщины запрещено продавать теленка или жестоко обращаться с ним. Когда животное умрет, его похоронят с совершением тех же похоронных обрядов, что и при смерти человека.

В мире,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители