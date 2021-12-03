Глава МИД Украины: НАТО откроет нам окна, двери пока закрыты

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с латвийскими журналистами вынужден был признать, что на данный момент его стране закрыты двери в НАТО.

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Он отметил, что сейчас ряд входящих в НАТО государств продолжает воспринимать Украину в качестве дополнения к России.

«Пока эта точка зрения не изменится, НАТО откроет нам только окна для сотрудничества с Украиной, а двери для присоединения пока будут закрыты», - приводит слова Кулебы «Обозреватель».