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1 час назад

Молдавия решила разобраться с «российской пропагандой»

Президент Молдавии Майя Санду выразила надежду, что новый Совет по телевидению и радиовещанию (СТР) не допустит пропаганды со стороны России. Об этом она заявила в эфире телеканала TVR Moldova, передает РИА Новости»

Молдавия решила разобраться с «российской пропагандой»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Как я поняла, вскоре у нас будет новый состав совета по телевидению и радиовещанию, у которого есть определенные законные инструменты и который должен не допускать пропаганду, обман и другие нарушения. Я очень надеюсь, что этот СТР будет объективным и эффективным», - сказала Санду, отвечая на вопрос, как можно бороться с «массивной пропагандой со стороны России» через ретранслируемые телеканалы.

Президент Молдавии добавила, что результаты работы СТР покажут, справляется ли существующее законодательство с проблемой зарубежной пропаганды, или же необходимы изменения в области безопасности, в том числе информационной и кибернетической.

В 2017 году в Молдавии запретили ретрансляцию иностранных теле- и радиоканалов с информационным, информационно-аналитическим, военным или политическим содержанием. В декабре 2020 года запрет отменили.

В мире,РИА Новости,
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