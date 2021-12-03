Молдавия решила разобраться с «российской пропагандой»

Президент Молдавии Майя Санду выразила надежду, что новый Совет по телевидению и радиовещанию (СТР) не допустит пропаганды со стороны России. Об этом она заявила в эфире телеканала TVR Moldova, передает РИА Новости»
«Как я поняла, вскоре у нас будет новый состав совета по телевидению и радиовещанию, у которого есть определенные законные инструменты и который должен не допускать пропаганду, обман и другие нарушения. Я очень надеюсь, что этот СТР будет объективным и эффективным», - сказала Санду, отвечая на вопрос, как можно бороться с «массивной пропагандой со стороны России» через ретранслируемые телеканалы.
Президент Молдавии добавила, что результаты работы СТР покажут, справляется ли существующее законодательство с проблемой зарубежной пропаганды, или же необходимы изменения в области безопасности, в том числе информационной и кибернетической.
В 2017 году в Молдавии запретили ретрансляцию иностранных теле- и радиоканалов с информационным, информационно-аналитическим, военным или политическим содержанием. В декабре 2020 года запрет отменили.