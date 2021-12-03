Молдавия решила разобраться с «российской пропагандой»

«Как я поняла, вскоре у нас будет новый состав совета по телевидению и радиовещанию, у которого есть определенные законные инструменты и который должен не допускать пропаганду, обман и другие нарушения. Я очень надеюсь, что этот СТР будет объективным и эффективным», - сказала Санду, отвечая на вопрос, как можно бороться с «массивной пропагандой со стороны России» через ретранслируемые телеканалы.