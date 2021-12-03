FAZ: Германия помогла Москве «заложить мину под Европу»

Немецкий журналист Николас Буссе заявил, что «Северный поток-2» стал очередной российской «миной, заложенной под безопасность Европы». В своей статье для Frankfurter Allgemeine Zeitung он заявил, что на этот раз «заложить мину» РФ помогла Германия.

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Буссе заявил, что Россия финансирует свои военные проекты, в том числе по давлению на Украину, за счет нефтяных и газовых доходов. По его мнению,«Северный поток - 2» никогда не был «неполитическим проектом» и стал большой стратегической ошибкой ЕС.

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Журналист подчеркнул, что новая правящая коалиция Германии постаралась избежать упоминаний «СП-2» в своем коалиционном договоре, но скоро ей придется столкнуться с реальностью.

«Реальность такова: американских сенаторов и других партнеров Германии совсем не радует, когда она получает дополнительные доходы благодаря сотрудничеству с силой, которая постоянно подкладывает мины под стабильность и безопасность Европы», - заявил Буссе.

«Северный поток-2» проходит по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсвальд. Трубопровод обходит транзитные государства - Украину, Белоруссию, Польшу и другие - через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран - России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

В июле 2021 года США объявили о достижении соглашения с Германией по «Северному потоку - 2» (американская администрация долгое время выступала против проекта и ввела серию санкций). Соглашение предполагает введение санкций Германией, если Россия «попытается использовать энергию в качестве оружия против Украины».

О завершении строительства «СП-2» было объявлено 10 сентября. Примерно в это же время Федеральное агентство по сетям Германии начало рассматривать сертификацию газопровода.