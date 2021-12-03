Литва, Польша и Украина выступили с заявлением о России

Президенты Польши, Литвы и Украины выступили с совместным заявлением, в котором призвали усилить санкции в отношении России из-за «продолжающейся агрессии против Украины». Документ опубликован на сайте польского президента.

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Лидеры Польши, Литвы и Украины Анджей Дуда, Гитанас Науседа и Владимир Зеленский провели встречу в онлайн-формате по случаю 30-летия признания независимости Украины.

В ходе встречи главы государств обсудили региональное сотрудничество и осудили «гибридные атаки белорусского режима и Москвы».

По итогам встречи было принято совместное заявление, в котором, в частности, содержится призыв к международному сообществу «усилить санкции в отношении Российской Федерации в связи с ее продолжающейся агрессией против Украины».

В совместном заявлении также говорится, что Дуда, Науседа и Зеленский «выразили глубокую озабоченность по поводу проекта «Северный поток - 2», который представляет собой вызов безопасности для европейского региона». Они договорились действовать сообща, чтобы «противостоять монополизации европейского газового рынка Россией, которая использует энергию в качестве геополитического инструмента».