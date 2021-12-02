Меркель обратилась к армии с прощальной речью

Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель выступила с речью перед военнослужащими на торжественной церемонии во дворе здания министерства обороны ФРГ, сообщает РИА «Новости».

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«Когда я сегодня стою перед вами, я чувствую благодарность и смиренность. Смиренность перед должностью (федерального канцлера), которую я так долго занимала, благодарность за доверие, которое я прочувствовала. Доверие - важнейший капитал в политике. Это совершенно не что-то само собой разумеющееся, и за это я благодарю вас от всего сердца», - сказала Меркель в прощальной речи.

Она отметила, что живет в невероятное время, и ее 16 лет в должности канцлера были полны событий и вызовов.

«Они были вызовом для меня как политика, так и как для человека. Но в то же время благодаря им я ощущала себя реализованной», - заявила и.о. канцлера.

Она отметила, что два года пандемии «как в увеличительном стекле показали, какое большое значение имеют доверие к политике, к науке и общественному дискурсу, но также и то, какими хрупкими они могут быть».

Меркель вспомнила кризисы, выпавшие на ее время в должности, и подчеркнула, что их преодоление оказалось возможным в сотрудничестве с другими странами и международными институтами.

Политик призвала «пытаться смотреть на мир глазами других, принимать во внимание порой неудобные и противоположные взгляды других, выступать за определение общих интересов».

Меркель пожелала успехов своему преемнику Олафу Штольцу и рекомендовала ему «работать с радостью в сердце».