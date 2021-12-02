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23 минуты назад

В Израиле заявили о фактическом признании станами НАТО Крыма российским

Военно-политический эксперт Яков Кедми заявил, что страны НАТО фактически признали Крым российской территорией, отказываясь нарушать границу РФ на полуострове. Об этом сообщает «Экономика сегодня».

В Израиле заявили о фактическом признании станами НАТО Крыма российским
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Кедми, страны НАТО особенно США и Великобритания, поддерживает любую активность против России, подталкивая на разного рода военные провокации Украину у границ Крыма, но сами в них участвовать не решаются.

«Решитесь на провокацию, а не подзуживайте украинцев подставлять голову. Пошлите корабль в Азовское море. Вы, англичане, любящие загребать жар чужими руками, попробуйте нарушить российскую границу. Вы, кричащие, что не признаете Крым российским, пошлите ваш самолетик над Крымом один раз. Вы что, де-факто признаете, что это российская территория?» — приводятся в материале слова Кедми.

Он подчеркнул, что нежелание стран НАТО подкреплять позицию по Крыму реальными действиями демонстрируют их трусость и двойные стандарты.

«Вы покрываете эту шпану, этих бандитов, все их провокации, но сами-то на них не решаетесь. Украинские жизни для вас ничего не стоят. А жизнь британского моряка – да. И вы выполняете указания российской береговой охраны и уходите, поджав хвост, но с гордым видом. Направьте ваш кораблик в Керченский пролив. Сделайте сами то, на что провоцируете украинцев. Не делают. Это показывает их трусость, подлость и мелочность. По мелочи сделать провокацию, а потом обличать с трибун — не с капитанского мостика».

В мире,Яков Кедми,НАТО,
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