В Израиле заявили о фактическом признании станами НАТО Крыма российским

Военно-политический эксперт Яков Кедми заявил, что страны НАТО фактически признали Крым российской территорией, отказываясь нарушать границу РФ на полуострове. Об этом сообщает «Экономика сегодня».
По словам Кедми, страны НАТО особенно США и Великобритания, поддерживает любую активность против России, подталкивая на разного рода военные провокации Украину у границ Крыма, но сами в них участвовать не решаются.
«Решитесь на провокацию, а не подзуживайте украинцев подставлять голову. Пошлите корабль в Азовское море. Вы, англичане, любящие загребать жар чужими руками, попробуйте нарушить российскую границу. Вы, кричащие, что не признаете Крым российским, пошлите ваш самолетик над Крымом один раз. Вы что, де-факто признаете, что это российская территория?» — приводятся в материале слова Кедми.
Он подчеркнул, что нежелание стран НАТО подкреплять позицию по Крыму реальными действиями демонстрируют их трусость и двойные стандарты.
«Вы покрываете эту шпану, этих бандитов, все их провокации, но сами-то на них не решаетесь. Украинские жизни для вас ничего не стоят. А жизнь британского моряка – да. И вы выполняете указания российской береговой охраны и уходите, поджав хвост, но с гордым видом. Направьте ваш кораблик в Керченский пролив. Сделайте сами то, на что провоцируете украинцев. Не делают. Это показывает их трусость, подлость и мелочность. По мелочи сделать провокацию, а потом обличать с трибун — не с капитанского мостика».