В Израиле заявили о фактическом признании станами НАТО Крыма российским

«Вы покрываете эту шпану, этих бандитов, все их провокации, но сами-то на них не решаетесь. Украинские жизни для вас ничего не стоят. А жизнь британского моряка – да. И вы выполняете указания российской береговой охраны и уходите, поджав хвост, но с гордым видом. Направьте ваш кораблик в Керченский пролив. Сделайте сами то, на что провоцируете украинцев. Не делают. Это показывает их трусость, подлость и мелочность. По мелочи сделать провокацию, а потом обличать с трибун — не с капитанского мостика».