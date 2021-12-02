В костюм «Мисс Украина Вселенная» включили Донбасс и Крым

Модель из Украины Анна Неплях в своем Instagram-аккаунте представила национальный наряд, в котором она выступит на конкурсе «Мисс Вселенная». В частности, образ украшает 25 пялец с вышивкой по числу регионов, включая Крым, ЛНР и ДНР.

Фото: Анна Неплях/Instagram Анна Неплях/Instagram

Наряд получил название «Вышитый код Украины». Над его созданием работали украинские дизайнеры.

«У каждого народа есть свой уникальный код, который присутствует в простых вещах — традициях, песнях, сказках, в одежде. В Украине особое место занимает традиционная вышивка. В зависимости от исторического региона Украины орнаменты вышивок отличаются деталями, цветом и собственной уникальной техникой вышивки. Вышивка действительно отличает наш народ, она – это наше личное и святое. Для украинцев вышивание – это процесс духовного роста и подъема», — написала Неплях.

Она отметила, что костюм украшен 25-ю пяльцами с традиционными орнаментами регионов Украины, включая ДНР, ЛНР и Крым, а корсет сплетен из натуральной лозы.

«Его фактура — дань популярному в Украине искусству лозоплетения. Наплечная конструкция создана в виде гигантского пяльца и ткани с вышивкой, что символизирует процесс вышивания рушника. Цветы на плечевой конструкции костюма именно те, которые используются в создании традиционных украинских венков. Всего в создании национального костюма "Вышитый код Украины" были задействованы свыше 10 мастеров разных направлений. Общий вес наряда составляет более 15 килограмм».

Большинство пользователей соцсети восторженно приняли образ, но еще часть увидели в нем «российский триколор, а не украинские мотивы», отреагировав негативно. Неплях не стала спорить с такими подписчиками, удалив все нелицеприятные комментарии под постом.