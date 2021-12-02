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1 час назад

В ЛНР оценили вероятность наступления Киева

В самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) оценили вероятность наступления Киева. О признаках сообщил глава МИД ЛНР Владислав Дейнего, его слова приводит ТАСС.

В Донбассе оценили вероятность наступления Киева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дейнего заявил, что не видит признаков подготовки Украиной наступления в Донбассе.

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Ранее представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что украинцы на линии соприкосновения изменили характер ведения обстрелов с целью расчистить участки фронта для наступления.

«Сейчас обстрелы идут в тех местах, где раньше никогда подобного не было. Делают "иголочные уколы", чтобы распылять наши силы и средства. Такие операции обычно проходят перед наступлением», — сказал он.

1 декабря официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заметила, что в районе конфликта Киев сосредоточил до половины состава ВСУ. Это около 125 тысяч солдат.

В мире,Владислав Дейнего,Андрей Марочко,Мария Захарова,МИД,ИТАР-ТАСС,
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