«ЕС слишком коррумпирован и дисфункционален для России. У РФ сбалансированный бюджет и она борется с коррупцией и чрезмерными расходами на то, что в основном является законным и нормальным для Запада. Правительства ЕС также крайне непопулярны, в отличие от уважаемых эффективных и популярных российских властей»,