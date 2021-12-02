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15 минут назад

"Полный кошмар": в Европе позавидовали, что Россия не вступила в ЕС

Пользователи Reddit поделились своим мнением о вероятности вступления России в ЕС в прошлом. И, по мнению многих европейцев, оказалось, что России данный союз совершенно не нужен. Скрины ответов пользователей приводит URA.RU.

"Полный кошмар": в Европе позавидовали, что Россия не вступила в ЕС
Фото: ReutersReuters

Часть подписчиков Reddit сразу же начала указывать на недостатки ЕС для России:

«Евросоюз — это полный кошмар который рухнет через 20 лет. Зачем России это нужно?»,

«ЕС слишком коррумпирован и дисфункционален для России. У РФ сбалансированный бюджет и она борется с коррупцией и чрезмерными расходами на то, что в основном является законным и нормальным для Запада. Правительства ЕС также крайне непопулярны, в отличие от уважаемых эффективных и популярных российских властей»,

«Зачем России присоединяться к этому ужасному блоку на нисходящей спирали? Это плохая идея, которая станет концом для всех нас. Европе нужна полная перезагрузка».

При этом некоторые пользователи все же высказалась за вступление России в ЕС, но только с сохранением за ней частичной независимости, по примеру Норвегии и Швейцарии.

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Нашлись и те, кто посчитал поведение Запада за предательство РФ:

«В 90-е и начале 00-х это было возможно, но ЕС совершил самую большую ошибку, думая: "Если наши враги стали слабыми, то сейчас подходящий момент, чтобы плюнуть им в лицо". И Россия поняла, что они не лучшие друзья Запада».

Также европейцы убеждены, что вступление РФ в ЕС стало бы проигрышем для США:

«Для англо-американской империи было абсолютным кошмаром экономическое объединение России и Германии (Европы). Знаменитая цитата о месте Великобритании в ЕС гласила: "Немцы внизу, американцы внутри, а русские — снаружи". Америка просто бы этого не допустила».

В мире,ЕС,РИА Ura.ru,
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