Оставшиеся без еды бойцы ВСУ начали воровать скот у жителей Донбасса

«В связи с отсутствием подвоза воды и пищи на позиции боевики 2-го батальона 79-й бригады продолжают террор населения села Нижнетеплое. Нами отмечается, что командиром батальона отданы указания боевикам о врезке в водопровод, вследствие чего давление воды стало недостаточным для снабжения жилого массива, а вчера водоснабжение села Нижнетеплое было полностью прекращено», – цитирует Филипоненко «Луганский информационный центр».