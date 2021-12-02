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1 час назад

Оставшиеся без еды солдаты ВСУ начали воровать скот у жителей Донбасса

Украинские силовики в селе Нижнетеплое Станично-Луганского района воруют домашний скот у местных жителей в связи с отсутствием подвоза воды и пищи на позиции, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Оставшиеся без еды бойцы ВСУ начали воровать скот у жителей Донбасса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В связи с отсутствием подвоза воды и пищи на позиции боевики 2-го батальона 79-й бригады продолжают террор населения села Нижнетеплое. Нами отмечается, что командиром батальона отданы указания боевикам о врезке в водопровод, вследствие чего давление воды стало недостаточным для снабжения жилого массива, а вчера водоснабжение села Нижнетеплое было полностью прекращено», – цитирует Филипоненко «Луганский информационный центр».

По данным источника оборонного ведомства ЛНР, «в адрес главы администрации села регулярно поступают жалобы о воровстве домашнего скота».

«Данные факты рассмотрены в администрации населенного пункта, и в настоящее время решается вопрос о направления материалов в правоохранительные органы», – сообщил Филипоненко.

Ранее в ЛНР сообщили, что руководитель одного из подразделений ВСУ заставляет гражданских, задержанных за незначительные нарушения, рыть окопы.

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В мире,Иван Филипоненко,МВД,
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