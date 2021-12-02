«Этим заявлением Лукашенко сжег все мосты в отношениях с Украиной»

«Этим заявлением Лукашенко существенно сжег все мосты в отношениях с Украиной, сделав Белоруссию страной, враждебной для Украины», - заявил Кулеба в интервью латвийскому новостному порталу Sargs.lv.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью РИА «Новости», что Крым де-факто и де-юре является российским регионом. Он сообщил, что планирует в ближайшее время совершить поездку в Крым, и его визит будет означать фактическое признание российской принадлежности полуострова.