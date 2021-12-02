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17 минут назад

Кулеба: «Этим заявлением Лукашенко сжег все мосты в отношениях с Украиной»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сжег мосты в отношениях с Украиной, когда заявил о готовности посетить Крым. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает РИА «Новости».

«Этим заявлением Лукашенко сжег все мосты в отношениях с Украиной»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Этим заявлением Лукашенко существенно сжег все мосты в отношениях с Украиной, сделав Белоруссию страной, враждебной для Украины», - заявил Кулеба в интервью латвийскому новостному порталу Sargs.lv.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью РИА «Новости», что Крым де-факто и де-юре является российским регионом. Он сообщил, что планирует в ближайшее время совершить поездку в Крым, и его визит будет означать фактическое признание российской принадлежности полуострова.

Лукашенко признал Крым российским де-факто и де-юре

Комментируя это заявление, Дмитрий Кулеба отметил, что потенциальное признание Крыма Минском будет «точкой невозврата» в украино-белорусских отношениях. При этом глава украинского МИД заявил, что «нет смысла оценивать каждое проявление потока сознания» Лукашенко, которое «регулярно осуществляется на различных медийных платформах».

В мире,Дмитрий Кулеба,Александр Лукашенко,МИД,РИА Новости,
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