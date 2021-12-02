США ввели новые санкции против Белоруссии

США ввели новые санкции в отношении Белоруссии, под американские рестрикции попал в том числе сын президента Белоруссии Александра Лукашенко — предприниматель Дмитрий Лукашенко.

Санкционный список опубликован на сайте Министерства финансов США.

Всего под санкции попали 20 физических лиц, 12 организаций, а также три воздушных судна.

Ранее в МИД Польши заявили, что новые санкции Евросоюза против Белоруссии затронут 11 субъектов хозяйствования республики и 17 человек, обвинённых в организации нелегальной миграции.