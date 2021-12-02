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36 минут назад

Минфин США объявил о внесении сына Лукашенко в санкционный список

США ввели новые санкции в отношении Белоруссии, под американские рестрикции попал в том числе сын президента Белоруссии Александра Лукашенко — предприниматель Дмитрий Лукашенко.

США ввели новые санкции против Белоруссии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Санкционный список опубликован на сайте Министерства финансов США.

Всего под санкции попали 20 физических лиц, 12 организаций, а также три воздушных судна.

Ранее в МИД Польши заявили, что новые санкции Евросоюза против Белоруссии затронут 11 субъектов хозяйствования республики и 17 человек, обвинённых в организации нелегальной миграции.

Также в список включены лица, которые, по мнению ЕС, ответственны за нарушение прав человека в Белоруссии.

В мире,Александр Лукашенко,Казначейство США,МИД,ЕС,
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