В Кремле расценивают слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что возвращение Крыма – цель и философия Украины, как прямую угрозу в адрес России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Взять вчерашние высказывания по российской проблематике. Выступая в парламенте, Зеленский говорил, что возвращение Крыма должно стать главной целью и философией Украины. То есть фактически мы видим это как прямую угрозу, высказанную в адрес России», – приводит его слова РИА «Новости».

Песков отметил, что в Кремле анализируют выступления Зеленского по российской проблематике.

«Мы в целом видим достаточно, наверное, даже агрессивную, можно сказать, риторику со стороны украинских властей. Мы видим повышение интенсивности провокационных действий на линиях соприкосновения. Мы анализируем, конечно же, высказывания президента Зеленского», – заверил он.

Он также подчеркнул, что киевский режим намерен использовать все возможности, чтобы посягнуть на российский Крым. «Конечно, подобная формулировка означает, что киевский режим намерен использовать любые, все имеющиеся возможности, включая силовые, для того чтобы посягнуть на российский регион. Вот именно так мы склонны это воспринимать», – считает Песков.

По словам пресс-секретаря российского лидера, вероятность военных действий на юго-востоке Украины высока.

«Вероятность войны в Донбассе? Вероятность военных действий на Украине по-прежнему высока. Это по-прежнему предмет особой озабоченности и обеспокоенности для нас», – ответил он на соответствующий вопрос.

В среду в ходе ежегодного обращения к Верховной раде Зеленский заявил, что «возвращение» Крыма должно стать главной целью и философией Украины. Президент Украины утверждает, что нынешний киевский режим «борется не за гектары, а за своих граждан» на полуострове.

Посольство России призвало власти США повлиять на Украину с целью выполнения Киевом своих обязательств в рамках Минских соглашений. Об этом говорится в сообщении на странице дипмиссии в Facebook. В посольстве подчеркнули, что украинская сторона должна прекратить саботаж договорённостей.

Рассчитываем, что американские власти прислушаются к здравым суждениям и окажут влияние на стратпартнёра для выполнения им своих обязательств в тесной координации с Донецком и Луганском, — говорится в тексте.

В дипмиссии обратили внимание на заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о поддержке наращивания усилий по урегулированию конфликта в соответствии с договорённостями. Кроме того, там отметили, что американские политологи также поднимают вопрос о прекращении кровопролития в Донбассе. В посольстве положительно оценили то, что эксперты «дают взвешенные и разумные подсказки администрации США» вместо русофобских штампов.

Ранее Псаки заявила, что в Вашингтоне поддерживают заявление российского лидера Владимира Путина о разрешении конфликта в Донбассе мирным путём на основе минских договорённостей. В то же время она добавила, что США испытывают серьёзную обеспокоенность по поводу «военных действий со стороны России в отношении Украины» и призывают Москву к деэскалация напряжённости.

Российские спецслужбы задержали на территории страны двух агентов разведки СБУ, а также завербованного украинскими силовиками диверсанта, готовившего теракт в РФ. Кроме этого, суд вынес обвинительный приговор кадровому сотруднику ГУР Минобороны Украины, который курировал действия диверсионной группы, планировавшей подрыв стратегических объектов в Крыму в 2016-м. Глава Республики Крым Сергей Аксенов поблагодарил ФСБ России и подчеркнул, что именно во вредительских действиях и заключается «любовь Украины к Крыму».

Федеральная служба безопасности России отчиталась о предотвращении разведывательно-диверсионной деятельности украинских спецслужб на территории трех регионов страны, пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ.

В настоящий момент российскими силовиками задержаны двое агентов, завербованных сотрудником управления Службы безопасности Украины в Тернопольской области полковником Василием Коваликом. Ими оказались Зиновий Коваль и его сын Игорь.

По версии ФСБ, мужчины пересекли границу Российской Федерации, где их цель состояла в сборе информации — они должны были осуществлять фото- и видеосъемку стратегически важных предприятий жизнеобеспечения и объектов транспортной инфраструктуры. Действовали задержанные по указанию Ковалика.

За выполнение миссии СБУ предлагала отцу и сыну Коваль денежное вознаграждение в размере $10 тыс. На допросе они дали признательные показания.

ФСБ также опубликовала видеосъемку задержания и допроса подозреваемых.

На кадрах ролика видно, что в багажнике автомобиля мужчин было обнаружено короткоствольное и автоматическое оружие, магазины и патроны к ним, а также средства индивидуальной защиты. Улики отправлены на экспертизу.

22-летний Игорь Коваль в ходе беседы с оперативниками сообщил, что является гражданином Украины. Он поведал, что встретился с Коваликом и был им завербован 6 октября, написав расписку о согласии сотрудничать с СБУ. Спустя неделю после этого отец и сын отправились в Россию, где впоследствии их задержали.

Кроме Зиновия и Игоря Ковалей силами ФСБ был задержан еще один украинский гражданин — Александр Цилык 1998 года рождения, проживающий в Киевской области.

На территории РФ он выполнял задание Главного управления разведки минобороны Украины — готовил террористический акт.

Мужчина сознался в содеянном и рассказал, что его завербовал и давал последующие инструкции подполковник Максим Кириловец, сотрудник оперативной группы оперативного отдела спецрезерва ГУР МО Украины. Цилык должен был совершить подрыв двух самодельных взрывных устройств общей массой 1,5 кг в тротиловом эквиваленте.

СВУ были транспортированы в Россию самим Цилыком в сопровождении Кириловца и двух украинских офицеров военной разведки. Диверсант нелегально пересек границу и сделал схроны, а в ходе повторного, легального прибытия в РФ 11 октября по своим документам был задержан с поличным при следовании к месту тайника.

«Был завербован Кириловцем в мае 2021 года. Он обучал меня работе с тайниками, спецсвязью, спецдокументации, ориентировании на местности и выявлении наружного наблюдения», — рассказал Цилык на допросе.

Признательные показания также дал задержанный в июле 2021 года сотрудник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Сергей Швиденко. Он курировал действия диверсионной группы, направленной в Крым. Отряд из кадровых сотрудников ГУР МО Украины, в которую входили полковник Дмитрий Штыбликов, подполковник Алексей Стогний, капитана 2-го ранга Глеб Шаблий, подполковник Алексей Бессарабов и агент спецслужбы Владимир Дудка, в 2016 году должен был осуществить подрывы радиотелевизионного передающего центра Крыма, мобильной газотурбинной электростанции, склада горюче-смазочных материалов и мачты радиоцентра Черноморского флота ВМС России. Тогда же они были задержаны.

Швиденко удалось взять под стражу прошедшим летом. Он подробно рассказал о миссии и подготовке группы и признался в ее кураторстве. По словам капитана 1-го ранга, операцией руководил его непосредственный начальник — глава оперативного отдела «ЮГ» ГУР МО Украины Николай Сподар.

В ноябре 2021-го российский суд признал Швиденко виновным в преступлении против нацбезопасности РФ и приговорил его к 6 годам и 6 месяцам лишения в колонии строгого режима, подчеркнули в ЦОС ФСБ.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов выразил благодарность российским силовикам за задержание группы украинских диверсантов.

По его словам, спецслужбы РФ надежно защищают полуостров от угроз, и у террористов, диверсантов и экстремистов «нет ни малейших шансов» на осуществление целей.

«При этом украинские политики, включая руководство соседней страны, болтают о своей постоянно любви к Крыму. На деле же их «любовь» и «забота» выражаются в терроре и попытках диверсий, в стремлении максимально навредить крымчанам. Вот такая она, бандеровская «любовь». От нее Крым и ушел в 2014 году», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Бывший глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал, что разработал план по возвращению Крыма в состав украинских территорий и «деоккупации» Донбасса. Его слова прозвучали в прямом эфире телеканала «Украина 24».

По словам Авакова, Киеву стоит принять закон «о коллаборантах», который предусмотрит ответственность за сотрудничество с Россией. Другим шагом должен стать закон «об амнистии», который будет оправдывать мелких преступников. По мнению Авакова, Киев должен вызвать у жителей Крыма и Донбасса желание «вернуться» в состав Украины.

«Человек должен знать, что его здесь ждет: будет ли будущее для детей, будет ли у него работа, пенсия», — заявил бывший министр.

В октябре 2021 года Аваков призвал Киев рассмотреть военный сценарий возвращения Крыма и Донбасса. По мнению экс-главы МВД, руководство страны должно иметь подобные сценарии, чтобы освободить «территории, захваченные агрессором», с помощью современных вооружений и стратегий.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара рассчитывает на свое участие в решении кризиса между Россией и Украиной, и планирует продолжить обсуждение этой темы с Москвой и Киевом, сообщает телеканал NTV.

«Мы за мир в регионе<...>Мы много раз обсуждали эти вопросы с дружественной Россией и особенно с господином Путиным. Мы готовы к посредничеству, проводя переговоры как с Украиной, так и с Путиным. Мы хотели бы участвовать в решении этого вопроса», — сказал турецкий лидер.

В конце сентября сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский передал турецкому коллеге Реджепу Эрдогану список из 450 человек, которые якобы удерживаются в Донбассе и России. И попросил поднять вопрос их освобождения на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным. Передача списка состоялась на полях Генассамблеи ООН.

Аналогичный список из 450 человек Зеленский ранее передал команде президента США Джо Байдена, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и премьер-министру Великобритании Борису Джонсону.

В зоне конфликта в Донбассе уже сосредоточена половина всего состава Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. «Газета.Ru» разбиралась, сколько солдат есть у ВСУ и что можно считать сильной стороной армии Украины.

«Вооруженные силы Украины наращивают военную силу, стягивают тяжелую технику, личный состав. По некоторым данным, численность группировки войск Украины в зоне конфликта уже достигает 125 тысяч человек, а это, если кто не знает, половина всего состава Вооруженных сил Украины», – сказала Захарова на брифинге.

Она отметила, что специальная мониторинговая комиссия ОБСЕ все чаще фиксирует применение Киевом запрещенного Минскими соглашениями тяжелого вооружения к линии разграничения. Представитель России в контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов ранее обвинил украинские власти в применении в Донбассе ударных беспилотников, что прямо нарушает минские соглашения.

Агентство «Интерфакс-Украина» сообщало в июне, что Верховная рада приняла в первом чтении законопроект об увеличении предельной численности ВСУ на 4,4%.

«Численность вооруженных сил Украины составляет около 300 тысяч человек. Сейчас в зону конфликта в Донбассе подтянуты самые боеспособные части, других в ВСУ просто нет. Украина готовит серьезное наступление», – сказал «Газете.Ru» член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

При этом он отметил, что у ВСУ нет сильных сторон – нет серьезного оружия, «нет ни авиации, ни флота» и это «бессильная армия».

«Они готовят наступление сухопутных войск – танками, артиллерией, с применением разведки и беспилотников. Но у них низкий моральный дух, уровень подготовки командного состава не соответствует условиям ведения войны», – считает Сивков.

По мнению военного эксперта, заместителя директора Института политического и военного анализа Александра Храмчихина, следует учитывать крайнюю сложность организации украинских силовых структур, куда входят и Вооруженные силы, и национальная гвардия, и «батальоны, которые вообще непонятно кому подчиняются».

Эксперт напомнил, что почти все вооружение, которым располагает сегодня Украина, произведено в СССР и не проходило модернизацию.

«Оно, может, и неплохое, но сильно устарело – элементарно в значительной степени выработало ресурс, независимо от его качества. Украина получила некоторое количество легкого оружия с Запада, которое подойдет для спецназа. Очевидно, спецназ – самое серьезное, что может быть в ВСУ. Он может доставить проблемы России, потому что они ничем от нас не отличаются, включая язык – соответственно, могут действовать очень успешно в нашем тылу», – сказал Храмчихин.

В остальном, по мнению эксперта, ничего «опасного» на вооружении Украины нет.

«Вся их наземная ПВО – старая. Все остальное вооружение ВСУ на данный момент проблем, например, России не доставит, в том числе и беспилотники Bayraktar TB2. Это смешно – они превращены медиа в якобы «абсолютное оружие», хотя в них абсолютно ничего абсолютного нет, как показали события в Сирии и Ливии. Bayraktar TB2 были успешно применены в Армении, но это проблема армян, у которых не было нормальной ПВО. При нормальной ПВО Bayraktar не будет успешен», – подытожил Храмчихин.

Накануне глава МИД Сергей Лавров заявил о переброске военной техники стран НАТО к границам России, число западных инструкторов увеличилось и на Донбассе. По его мнению, действия НАТО могут спровоцировать Украину «сорваться на военные авантюры» и это создает угрозу безопасности России.

В последнее время страны НАТО увеличили активность в Черном море. Минобороны РФ заявило ранее, что США пытаются создать группировку войск у российских границ, одна из целей – «военное освоение Украины».

Киев, напротив, обеспокоен сосредоточением военной техники России у западных границ страны. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в ответ заявлял, что перемещение российских войск внутри страны «никому не угрожает и никого не должно волновать».

В ноябре руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия планирует напасть на Украину в начале 2022 года, сосредоточив на границе более 92 тыс. военнослужащих.

Власти Украины хотят обострить ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе, поскольку страна испытывает экономический, социальный кризис, который может перетечь в политический. Об этом в разговоре с URA.RU заявил зампредседателя комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, первый председатель Совета министров ДНР Александр Бородай.

«Есть внутриукраинские причины. Власть утекает из рук [президента Украины] Владимира Зеленского окончательно. Ее и так было немного, сейчас она окончательно сквозь пальцы просачивается. На Украине колоссальный кризис, экономический, социальный. Соответственно, оба этих кризиса могут перетечь в политический кризис. Вы же понимаете, что это череда событий, а война, как говорится, все спишет», — сказал Александр Бородай.

В то же время западные страны не готовы рисковать собственными солдатами ради обострения ситуации в Донбассе, уверен депутат Госдумы.