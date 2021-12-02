Умер музыкант-эксперименталист Элвин Лусье

Американский музыкант-эксперименталист Элвин Лусье умер в своем доме в городе Мидлтаун, штат Коннектикут. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на дочь композитора Аманду Лусье.

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Причиной смерти стали осложнения, возникшие после падения музыканта. Лусье было 90 лет.

Элвин Лусье являлся одним из самых видных представителей американской авангардной музыкальной сцены. Он прославился благодаря экспериментам со звуком и акустическими явлениями. Самой известной его работой стала 45-минутная запись I Am Sitting In A Room («Я сижу в комнате»), выпущенная в 1981 году. В ней музыкант многократно перезаписал эхо своего голоса, отражающееся от стен комнаты. К концу записи речь Лусье трансформировалась в эмбиент-композицию.