Макрон назвал Джонсона клоуном

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал премьера Великобритании Бориса Джонсона клоуном, а ведение дел с ним сравнил с цирком, сообщают СМИ.

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Канал Sky News со ссылкой на французский сатирический журнал Canard Enchaine сообщает, что Макрон якобы заявил, говоря о Джонсоне:

«Мы ведем взрослые беседы, но до и после он (Джонсон) кажется мне неэлегантным. Всегда один и тот же цирк. Грустно видеть такую великую страну (...) под руководством клоуна».

Согласно данным издания, Макрон сказал это в ходе визита в Хорватию 24-25 ноября. Отмечается, что визит начался через несколько часов после того, как 27 человек стали жертвами крушении лодки с мигрантами в водах пролива Па-де-Кале, передает РИА «Новости».

Газета The Guardian пишет, что Макрон также был в гневе от поста Джонсона в Twitter о пяти пунктах решения проблемы с пересечением беженцами пролива Па-де-Кале.

«Два дня назад я серьезно разговаривал с премьер-министром Джонсоном (...) Я продолжаю это делать, как и со всеми странами и всеми лидерами. Меня удивляют несерьезные методы (коммуникации). Мы (политики) не общаемся по таким вопросам с помощью твитов и писем», – заметил президент Франции.

Canard Enchaine – французский сатирический еженедельник, известный журналистскими расследованиями. Так, во время предвыборной президентской кампании 2017 года издание написало, что супруга экс-премьера Франсуа Фийона восемь лет получала зарплату в качестве его фиктивного парламентского помощника. Это привело к судебным слушаниям, в результате которых Фийона признали виновным в растрате госсредств и приговорил к пяти годам тюрьмы, три из которых условно.