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1 час назад

Холодная война и обвал Facebook: шок-прогнозы на 2022 год

Датский Saxo Bank представил традиционные "шокирующие" прогнозы на 2022 год. В их числе события которые могут привести к финансовому, экологическому и конституционному кризисам, сообщает РИА Новости.

Холодная война и обвал Facebook: шок-прогнозы на 2022 год
Фото: ReutersReuters

Согласно прогнозам Saxo, в 2022 году:

• план по энергопереходу придется временно отложить, а вместо этого поддержать инвестиции в нефтегаз для борьбы с инфляцией и риском социальных волнений;

• мир окажется на пороге новой гонки вооружения и очередной холодной войны из-за новых гиперзвуковых технологий;

• продолжительность жизни увеличится на 25 лет, что станет причиной масштабных экологических и финансовых кризисов

• молодежь начнет покидать Facebook из-за использования личных данных в целях увеличения прибыли, а музыканты - Spotify, поскольку появится новая цифровая платформа на основе NFT

• США могут столкнуться с конституционным кризисом, к которому приведут выборы в конгресс и рекордная со времен Второй мировой войны инфляция в 15%

Saxo Bank традиционно публикует "шокирующие предсказания" на следующий год. В основном они относятся к серии маловероятных и недооцениваемых событий, из-за которых, однако, финансовые рынки может накрыть весьма мощной "ударной волной". Несмотря на то, что эти предсказания не являются официальными рыночными прогнозами Saxo на 2022 год, они предупреждают, что многие инвесторы могут ошибаться, оценивая вероятность наступления ряда событий как пренебрежимо малую.

В мире,Saxo Bank,РИА Новости,
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