Холодная война и обвал Facebook: шок-прогнозы на 2022 год

Датский Saxo Bank представил традиционные "шокирующие" прогнозы на 2022 год. В их числе события которые могут привести к финансовому, экологическому и конституционному кризисам, сообщает РИА Новости.

Фото: Reuters Reuters

Согласно прогнозам Saxo, в 2022 году:

• план по энергопереходу придется временно отложить, а вместо этого поддержать инвестиции в нефтегаз для борьбы с инфляцией и риском социальных волнений;

• мир окажется на пороге новой гонки вооружения и очередной холодной войны из-за новых гиперзвуковых технологий;

• продолжительность жизни увеличится на 25 лет, что станет причиной масштабных экологических и финансовых кризисов

• молодежь начнет покидать Facebook из-за использования личных данных в целях увеличения прибыли, а музыканты - Spotify, поскольку появится новая цифровая платформа на основе NFT

• США могут столкнуться с конституционным кризисом, к которому приведут выборы в конгресс и рекордная со времен Второй мировой войны инфляция в 15%