Американцы призвали НАТО перестать жаловаться на РФ

Пользователи американского форума Reddit активно обсуждают очередное предупреждение НАТО в адрес России. Как сообщает РИА Новости, на прошедшем 29 ноября в Риге саммите главы МИД стран НАТО заявили, что любые попытки России «дестабилизировать» ситуацию на Украине повлекут за собой последствия.
Комментаторы сошлись во мнении, что подобные угрозы со стороны Североалтантического альянса уже всем наскучили.
«Хотите, чтоб НАТО начала военные действия против России? Тогда так и скажите. Либо перестаньте жаловаться», «Окей, и что вы предлагаете? Начать мировую войну?», «А какие последствия? Неужели откажемся от закупок российского газа?», — писали пользователи.
Другие комментаторы же с юмором отнеслись к угрозам альянса в адрес Москвы: «Ну-ка быстро все спать, и никакого десерта и сказки на ночь!», «Россия, прекрати так себя вести, иначе…мы предостережем тебя об этом еще раз», «Путин, наверное, смеется над ними».