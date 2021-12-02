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27 минут назад

Американцы призвали НАТО «перестать жаловаться» на Россию

Пользователи американского форума Reddit активно обсуждают очередное предупреждение НАТО в адрес России. Как сообщает РИА Новости, на прошедшем 29 ноября в Риге саммите главы МИД стран НАТО заявили, что любые попытки России «дестабилизировать» ситуацию на Украине повлекут за собой последствия.

Американцы призвали НАТО перестать жаловаться на РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Комментаторы сошлись во мнении, что подобные угрозы со стороны Североалтантического альянса уже всем наскучили.

«Хотите, чтоб НАТО начала военные действия против России? Тогда так и скажите. Либо перестаньте жаловаться», «Окей, и что вы предлагаете? Начать мировую войну?», «А какие последствия? Неужели откажемся от закупок российского газа?», — писали пользователи.

Другие комментаторы же с юмором отнеслись к угрозам альянса в адрес Москвы: «Ну-ка быстро все спать, и никакого десерта и сказки на ночь!», «Россия, прекрати так себя вести, иначе…мы предостережем тебя об этом еще раз», «Путин, наверное, смеется над ними».

Глава НАТО отказал России в праве на сферу влияния

Напомним, что Украина и страны Запада в последнее время выражают обеспокоенность из-за усиления "агрессивных действий" со стороны России на границе. В Москве отметили, что Россия перемещает войска в пределах своей территории на свое усмотрение, однако никакой угрозы для Украины в этом нет.
В мире,НАТО,МИД,
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