Американцы призвали НАТО перестать жаловаться на РФ

Напомним, что Украина и страны Запада в последнее время выражают обеспокоенность из-за усиления "агрессивных действий" со стороны России на границе. В Москве отметили, что Россия перемещает войска в пределах своей территории на свое усмотрение, однако никакой угрозы для Украины в этом нет.