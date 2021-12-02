Затор из роботов-курьеров в Таллине сняли на видео

Из-за выпавших накануне осадков роботы-курьеры не смогли вовремя привезти заказы. Преодолеть препятствие у автоматических работников службы доставки не получилось из-за маленьких колес. Они не смогли проехать по заснеженной улице, и они встали в пробку. Теперь выручать попавшие в снежный «плен» устройства придется технической поддержке.