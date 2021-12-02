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1 час назад

Затор из роботов-курьеров в Таллине сняли на видео

В Таллине возник затор из роботов. Снятые очевидцами кадры из эстонской столицы публикует издание «Известия».

Из-за выпавших накануне осадков роботы-курьеры не смогли вовремя привезти заказы. Преодолеть препятствие у автоматических работников службы доставки не получилось из-за маленьких колес. Они не смогли проехать по заснеженной улице, и они встали в пробку. Теперь выручать попавшие в снежный «плен» устройства придется технической поддержке.

Ранее сообщалось, что водитель троллейбуса в Екатеринбурге остановила транспортное средство с пассажирами на половине маршрута и ушла домой.

В мире,Наука и техника,Видео,газета "Известия",
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