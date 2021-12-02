Лукашенко раскрыл суть новой Конституции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил смысл новой Конституции страны. В беседе с РИА Новости он отметил, что одна из главных задач новой версии основного документа — перераспределение полномочий и создание новой структуры власти.
«В проекте Конституции усиливается роль правительства, усиливается роль парламента. Но президент, как и сегодня, будет формировать их, он будет главой государства, и сильная президентская власть остается. Ни в коем случае никакого двоевластия быть не должно», — заявил глава государства.
Лукашенко отметил, что в стране появится новый орган — Всебелорусское собрание, которое впервые прошло еще в 90-е годы.
«Наиболее острые, основные вопросы рассматриваются на нем. И если Всебелорусское народное собрание определило вот так, вся страна движется в этом направлении. И президент тоже. Но это решение президента. Сейчас это будет в Конституции», — объяснил президент.