Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у России не права на собственную сферу влиянию, включающую приграничные государства. Расшифровка пресс-конференции с участием Столтенберг опубликована на сайте альянса.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что членство его страны в НАТО неизбежно. Позже журналисты спросили Столтенберга, поможет ли расширение альянса в сторону сферы влияния России деэскалации.
«Сам вопрос отражает то, что, по моему мнению, должно считаться неприемлемым. Я имею в виду то, что у России есть сфера влияния. Они пытаются возродить некое признание того, что Россия имеет право контролировать действия своих соседей», - заявил генсек НАТО в ответ.
Столтенберг назвал мир со сферами влияния «миром, в который никто не хочет возвращаться, где большие державы имели право налагать ограничения на действия суверенных стран».
«Я сам из маленькой страны, граничащей с Россией. И я очень рад, что наши союзники по НАТО никогда не уважали то, что Россия якобы имеет право создавать сферу влияния на Севере, пытаясь решить, что Норвегия, как маленькая независимая страна, может делать или не делать», - заявил он.
Он подчеркнул, что в НАТО также должны помнить, что Украина - «независимое, суверенное государство с международно признанными границами, гарантированными Россией и всеми другими державами».
«И эти международно признанные границы должны соблюдаться. И это, конечно же, включает Крым и Донбасс. Так что идея о том, что поддержка НАТО суверенного государства является провокацией, совершенно неверна. Это уважение суверенитета и воли украинского народа», - подчеркнул генсек НАТО.
Он подчеркнул, что НАТО - это оборонительный альянс, который «никому не угрожает, но уважает решения таких стран, как страны Балтии, Польша, присоединиться». По словам Столтенберга, НАТО также уважает стремление Украины к членству.
«Мы заявили, что Украина станет членом, но, конечно же, это нам, 30 союзникам по НАТО, решать, когда она будет готова к членству, когда будет соответствовать стандартам НАТО. Мы помогаем им на пути к членству реформами, поддержкой в борьбе с коррупцией, созданием институтов обороны и безопасности. <…> У России нет вето. Россия тут не имеет права голоса. И Россия не имеет права создавать сферу влияния, пытаясь контролировать своих соседей», - заключил он.