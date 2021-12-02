«Мы заявили, что Украина станет членом, но, конечно же, это нам, 30 союзникам по НАТО, решать, когда она будет готова к членству, когда будет соответствовать стандартам НАТО. Мы помогаем им на пути к членству реформами, поддержкой в борьбе с коррупцией, созданием институтов обороны и безопасности. <…> У России нет вето. Россия тут не имеет права голоса. И Россия не имеет права создавать сферу влияния, пытаясь контролировать своих соседей», - заключил он.