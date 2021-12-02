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36 минут назад

Нуланд обеспокоена планами Лукашенко посетить Крым

США беспокоит решение президента Белоруссии Александра Лукашенко посетить Крым, заявила замгоссекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд во время Киевского форума по безопасности.

США отреагировали на планы Лукашенко посетить Крым
Фото: EPA/ТАССEPA/ТАСС

«Не менее нас беспокоит Лукашенко, который решил быть нейтральным после того, как Россия захватила Крым. А сейчас он пошёл даже дальше как марионетка России и собирается посетить Крым и поменять статус своего государства. У нас нет никаких сомнений, что он толкает Белоруссию в объятия Москвы, отказываясь не только от энергетического будущего, но и усугубляя ситуацию», — сказала Нуланд, её слова приводит РИА Новости.

Она добавила, что США в целом обеспокоены «ситуацией в Белоруссии».

Ранее Лукашенко в интервью РИА Новости заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года.

В Кремле это заявление назвали важным, как и тот факт, что в восприятии белорусской стороны Крым де-факто и де-юре является российским.

Почему Лукашенко решился на признание Крыма

Как отметила в беседе с RT сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, заявление президента Белоруссии свидетельствует о признании Лукашенко важнейшего демократического принципа — права народа на самоопределение.

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

В мире,Ольга Ковитиди,Виктория Нуланд,Александр Лукашенко,Владимир Путин,РИА Новости,
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