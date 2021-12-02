США отреагировали на планы Лукашенко посетить Крым

«Не менее нас беспокоит Лукашенко, который решил быть нейтральным после того, как Россия захватила Крым. А сейчас он пошёл даже дальше как марионетка России и собирается посетить Крым и поменять статус своего государства. У нас нет никаких сомнений, что он толкает Белоруссию в объятия Москвы, отказываясь не только от энергетического будущего, но и усугубляя ситуацию», — сказала Нуланд, её слова приводит РИА Новости.