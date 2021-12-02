45 млн человек в мире могут столкнуться с голодом

"В общей сложности 274 млн человек в мире столкнутся с необходимостью срочной помощи и защиты в 2022 году, что на 17% больше, чем в обзоре за прошлый год, - отмечается в тексте. - Ожидается, что потребуется $41 млн для предоставления помощи и защиты наиболее нуждающихся 173 млн человек".