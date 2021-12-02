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11 минут назад

В ООН заявили, что около 45 млн человек в мире могут столкнуться с голодом

Около 45 млн человек из 43 стран мира могут столкнуться с проблемой голода. Об этом говорится в распространенном в четверг Глобальном гуманитарном обзоре на 2022 год Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

45 млн человек в мире могут столкнуться с голодом
Фото: ТАССТАСС

"Крайняя бедность вновь растет. <…> Голод остается ужасной перспективой для 45 млн человек в 43 странах", - говорится в документе.

Отмечается, что для предоставления помощи наиболее нуждающемуся населению мира потребуется $41 млн.

"В общей сложности 274 млн человек в мире столкнутся с необходимостью срочной помощи и защиты в 2022 году, что на 17% больше, чем в обзоре за прошлый год, - отмечается в тексте. - Ожидается, что потребуется $41 млн для предоставления помощи и защиты наиболее нуждающихся 173 млн человек".

По словам заместителя генсекретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса, связанный с изменением климата кризис в первую очередь и гораздо сильнее бьет по самым уязвимым группам населения. Гриффитс отметил, что нестабильность усугубилась в различных частях мира, и упомянул в этой связи Афганистан, Мьянму и Эфиопию. "Пандемия еще не закончилась, бедные страны лишены вакцин", - добавил он.

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В обзоре обращается внимание на то, что более 1% мирового населения оказалось перемещено.

Глобальный обзор на 2022 год включает 37 планов реагирования для 63 стран, в частности, для Афганистана, Гаити, Йемена, Ирака, Колумбии, Ливии, Мали, Мьянмы и Украины.
В мире,ООН,
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