В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 73.97EUR 83.84
Войти в почту
37 минут назад

«Президент жалок»: в Раде заявили о «позоре» Зеленского

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин раскритиковал пресс-конференцию главы государства Владимира Зеленского, сообщил он на своей странице в соцсети Facebook.

«Президент жалок»: в Раде заявили о «позоре» Зеленского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Меня просят прокомментировать пресс-конференцию президента. Если коротко, то президент был жалок в своих попытках играть роль государя. Плохая игра. Не его роль. Не его место. Провал. Позор. Забвение», — заявил народный избранник.

Он напомнил про русскую поговорку «Не по Сеньке шапка».

Президент провел пресс-конференцию «30 вопросов президенту Украины» с участием зарубежных журналистов. Зеленский рассказал, что ему доложили о планировании госпереворота, который должен произойти в начале декабря 2021 года. Также в ответ на некоторые сообщения глава государства отметил, что не собирается вводить военное положение в стране.

1 декабря недовольные политикой власти украинских властей граждане пришли колонной с площади Независимости в Киеве к зданию офиса главы государства. Люди забросали его мелочью. При этом они кричали «на билет на Ростов», «импичмент».

Ранее бывший первый заместитель председателя Службы безопасности Украины Дмитрий Нескоромный заявил о наличии «интересных» документов о гражданстве президента Украины Владимира Зеленского. Он отметил, что материалы такого рода немедленно ведут к процедуре импичмента.

В мире,Владимир Зеленский,Ренат Кузьмин,Верховная Рада,СБУ,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители