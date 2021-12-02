«Президент жалок»: в Раде заявили о «позоре» Зеленского

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин раскритиковал пресс-конференцию главы государства Владимира Зеленского, сообщил он на своей странице в соцсети Facebook.
«Меня просят прокомментировать пресс-конференцию президента. Если коротко, то президент был жалок в своих попытках играть роль государя. Плохая игра. Не его роль. Не его место. Провал. Позор. Забвение», — заявил народный избранник.
Он напомнил про русскую поговорку «Не по Сеньке шапка».
Президент провел пресс-конференцию «30 вопросов президенту Украины» с участием зарубежных журналистов. Зеленский рассказал, что ему доложили о планировании госпереворота, который должен произойти в начале декабря 2021 года. Также в ответ на некоторые сообщения глава государства отметил, что не собирается вводить военное положение в стране.
1 декабря недовольные политикой власти украинских властей граждане пришли колонной с площади Независимости в Киеве к зданию офиса главы государства. Люди забросали его мелочью. При этом они кричали «на билет на Ростов», «импичмент».
Ранее бывший первый заместитель председателя Службы безопасности Украины Дмитрий Нескоромный заявил о наличии «интересных» документов о гражданстве президента Украины Владимира Зеленского. Он отметил, что материалы такого рода немедленно ведут к процедуре импичмента.