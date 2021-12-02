Белый дом подтвердил готовность ввести новые санкции против России

США подтвердили готовность ввести новые санкции против Москвы из-за Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.
По ее словам, Вашингтон выражал «обеспокоенность относительно угрожающей риторики» России и «относительно сообщений о росте числа войск» на границе с Украиной. Псаки отметила, что США контактируют по этому вопросу и с российской, и с украинской стороной. Пресс-секретарь отметила, что Белый дом готов использовать ограничительные меры против России.
«Мы не будем колебаться, используя эти инструменты, но будем делать это в тесной координации с нашими партнерами и союзниками», — сказала Псаки.
Однако подобные решения Вашингтон считает нужным обсуждать со своими европейскими союзниками.
Экс-посол Канады в Афганистане Крис Александер заявил, что Москву ожидает международная изоляция и экономический крах в случае военной агрессии на Украине. По его словам, гипотетическое столкновение России и Украины может приобрести международный характер.
«Более масштабное и неприкрытое вторжение на Украину сделает Владимира Путина международным изгоем, что спровоцирует еще большее кровотечение российской экономики», — считает политик.