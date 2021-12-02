Белый дом подтвердил готовность ввести новые санкции против России

По ее словам, Вашингтон выражал «обеспокоенность относительно угрожающей риторики» России и «относительно сообщений о росте числа войск» на границе с Украиной. Псаки отметила, что США контактируют по этому вопросу и с российской, и с украинской стороной. Пресс-секретарь отметила, что Белый дом готов использовать ограничительные меры против России.