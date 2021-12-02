В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 73.97EUR 83.84
Войти в почту
9 минут назад

Белый дом подтвердил готовность ввести новые санкции против России

США подтвердили готовность ввести новые санкции против Москвы из-за Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Белый дом подтвердил готовность ввести новые санкции против России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, Вашингтон выражал «обеспокоенность относительно угрожающей риторики» России и «относительно сообщений о росте числа войск» на границе с Украиной. Псаки отметила, что США контактируют по этому вопросу и с российской, и с украинской стороной. Пресс-секретарь отметила, что Белый дом готов использовать ограничительные меры против России.

«Мы не будем колебаться, используя эти инструменты, но будем делать это в тесной координации с нашими партнерами и союзниками», — сказала Псаки.

Однако подобные решения Вашингтон считает нужным обсуждать со своими европейскими союзниками.

Экс-посол Канады в Афганистане Крис Александер заявил, что Москву ожидает международная изоляция и экономический крах в случае военной агрессии на Украине. По его словам, гипотетическое столкновение России и Украины может приобрести международный характер.

«Более масштабное и неприкрытое вторжение на Украину сделает Владимира Путина международным изгоем, что спровоцирует еще большее кровотечение российской экономики», — считает политик.

В мире,Владимир Путин,Администрация США,РИА Новости,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители