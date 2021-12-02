Премьер Японии пожалел об отсутствии мирного договора с Россией

Премьер-министр Японии Фумио Кисида на состоявшейся 1 декабря встрече с мэром города Немуро в префектуре Хоккайдо назвал проблему заключения мирного договора с Россией борьбой со временем и призвал не откладывать ее решение следующим поколениям, сообщила пресс-служба канцелярии главы правительства.

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«К сожалению, с Россией вопрос о северных территориях (так в Японии называют российские южные Курильские острова) до сих пор не решен и мирный договор не заключен», – приводит слова политика ТАСС.

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Кисида подчеркнул, что эта проблема представляет собой «борьбу со временем».

«Я хотел бы усердно работать (над ее решением), держа в голове мысль, что мы не должны думать о том, чтобы откладывать [решение] следующим поколениям», – добавил премьер Японии.

В ходе встречи Кисида изложил содержание своего разговора с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся 7 октября. Кроме того, глава правительства Японии выразил надежду на скорейшее возобновление поездок бывших японских жителей Курил на острова с целью посещения могил предков.

В прошлый четверг глава российского МИД Сергей Лавров и глава МИД Японии Есимаса Хаяси в ходе телефонных переговоров обсудили развитие двусторонних отношений, в том числе в направлении заключения мирного договора между странами.

В ноябре глава МИД Японии Есимаса Хаяси заявил о желании урегулировать спор по Курилам и заключить мир с Россией. В конце сентября бывший глава МИД Японии Фумио Кисида стал главой правящей партии. 8 октября Кисида в статусе премьера Японии пообещал не заключать мирный договор с Россией без урегулирования территориального спора. 12 октября Кисида заявил о «суверенитете» Токио над Южными Курилами.