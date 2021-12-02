В Канаде пообещали России изоляцию из-за войны с Киевом

Москву ожидает международная изоляция и экономический крах в случае военной агрессии на Украине, написал для издания Globe and Mail экс-посол Канады в Афганистане Крис Александер, сообщает РИА Новости.
По его словам, гипотетическое столкновение России и Украины может приобрести международный характер.
«Более масштабное и неприкрытое вторжение на Украину сделает Владимира Путина международным изгоем, что спровоцирует еще большее кровотечение российской экономики», — считает политик.
Александер пишет, что «в этой драке» Киев поддержат страны Центральной Европы. «США и НАТО тоже придется отреагировать со всей решимостью», — отметил дипломат. По его словам, Канада, в свою очередь, обязана посодействовать вхождению Украины в НАТО, усилить боеспособность страны, снизить энергетическую зависимость Евросоюза от Москвы, а также ввести превентивные санкции против России.
Бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес считает, что войска Украины не готовы к масштабному конфликту с Россией, в случае войны украинская сторона потерпит поражение. По его словам, для ведения боевых действий Украине потребуются высокомобильные силы, которые смогут быстро реагировать на удары РФ с разных направлений, а также сильная артиллерия.