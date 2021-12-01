Протестующие забросали офис Зеленского мелочью

Недовольные политикой властей граждане Украины во время шествия по Киеву забросали офис президента мелочью. Об этом сообщает «РИА Новости».

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По данным агентства, в митинге приняли участие несколько тысяч человек. Изначально шествие происходило в центре Киева, но затем продолжилось по правительственному кварталу под аккомпанемент лозунгов: «Зеленского прочь» и «Власть прочь».

Проходя мимо офиса действующего президента и не встречая помех со стороны полицейских, протестующие забросали административное здание мелочью.

При этом граждане Украины выкрикивали такие фразы, как: «на билет на Ростов» и «импичмент». От офиса Зеленского протестующие продолжили свое движение к Верховной раде.

В Life.ru отметили, что во время сбора митингующих в центре Киева, некоторые из них держали флаги партии «Европейская солидарность», возглавляемой экс-президентом Петром Порошенко.

Кроме того, протестующие установили на площади сцену с надписью «Защити Украину — останови переворот», на ней выступили некоторые политики, журналисты и общественные деятели. Они говорили о «действиях властей попирающих конституцию и интересы страны». По итогам протеста все протестующие спокойно разошлись по домам.

Ранее Зеленский в ходе пресс-конференции заявил, что получил информацию о планирующемся государственном перевороте в стране, который запланировали на 1 декабря. Отмечалось, что к нему имеет отношение бизнесмен Ринат Ахметов.