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43 минуты назад

Протестующие забросали офис Зеленского мелочью

Недовольные политикой властей граждане Украины во время шествия по Киеву забросали офис президента мелочью. Об этом сообщает «РИА Новости».

Протестующие забросали офис Зеленского мелочью
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным агентства, в митинге приняли участие несколько тысяч человек. Изначально шествие происходило в центре Киева, но затем продолжилось по правительственному кварталу под аккомпанемент лозунгов: «Зеленского прочь» и «Власть прочь».

Проходя мимо офиса действующего президента и не встречая помех со стороны полицейских, протестующие забросали административное здание мелочью.

При этом граждане Украины выкрикивали такие фразы, как: «на билет на Ростов» и «импичмент». От офиса Зеленского протестующие продолжили свое движение к Верховной раде.

В Life.ru отметили, что во время сбора митингующих в центре Киева, некоторые из них держали флаги партии «Европейская солидарность», возглавляемой экс-президентом Петром Порошенко.

Кроме того, протестующие установили на площади сцену с надписью «Защити Украину — останови переворот», на ней выступили некоторые политики, журналисты и общественные деятели. Они говорили о «действиях властей попирающих конституцию и интересы страны». По итогам протеста все протестующие спокойно разошлись по домам.

Ранее Зеленский в ходе пресс-конференции заявил, что получил информацию о планирующемся государственном перевороте в стране, который запланировали на 1 декабря. Отмечалось, что к нему имеет отношение бизнесмен Ринат Ахметов.

Однако Зеленский утверждал, что не верит в возможность переворота и участие предпринимателя в нем. Ахметова данные обвинения возмутили, он заявил, что всегда будет защищать свободную экономику, демократию и свободу слова в стране.

В мире,Ринат Ахметов,Петр Порошенко,Верховная Рада,
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