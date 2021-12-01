«Усатый таракан»: турки припомнили Зеленскому пародии на Эрдогана

Читатели портала Haber7 прокомментировали заявление президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана о готовности помочь в урегулировании конфликта между Киевом и Москвой.
Как пишет «Московский комсомолец», турецкие пользователи вспомнили, что президент Украины Владимир Зеленский в бытность юмористом высмеивал Турцию и президента Эрдогана, называя его «усатым тараканом».
«Посмотрите на сценки Зеленского о Турции. Тогда вы увидите «дружбу», - написали комментаторы.
29 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью турецким журналистам заявил о желании выступить посредником в урегулировании конфликта между РФ и Украиной.
«Мы будем развивать эти переговоры как с Украиной, так и с господином Путиным. Мы хотим, чтобы мы участвовали в решении этого вопроса», - сказал Эрдоган.
Он подчеркнул, что выступает за установление мира, «особенно когда речь идет в первую очередь о крымских тюрках».