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1 час назад

«Усатый таракан»: турки припомнили Зеленскому пародии на Эрдогана

Читатели портала Haber7 прокомментировали заявление президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана о готовности помочь в урегулировании конфликта между Киевом и Москвой.

«Усатый таракан»: турки припомнили Зеленскому пародии на Эрдогана
Фото: ReutersReuters

Как пишет «Московский комсомолец», турецкие пользователи вспомнили, что президент Украины Владимир Зеленский в бытность юмористом высмеивал Турцию и президента Эрдогана, называя его «усатым тараканом».

«Посмотрите на сценки Зеленского о Турции. Тогда вы увидите «дружбу», - написали комментаторы.

29 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью турецким журналистам заявил о желании выступить посредником в урегулировании конфликта между РФ и Украиной.

«Мы будем развивать эти переговоры как с Украиной, так и с господином Путиным. Мы хотим, чтобы мы участвовали в решении этого вопроса», - сказал Эрдоган.

Он подчеркнул, что выступает за установление мира, «особенно когда речь идет в первую очередь о крымских тюрках».

В мире,Владимир Зеленский,Реджеп Эрдоган,Московский комсомолец,
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