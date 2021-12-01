На «государственный переворот» в Киеве пришли 700 человек

На Украине проходит акция противников действующего президента страны Владимира Зеленского. На Площадь Независимости в Киеве пришли около 700 человек, при этом к месту стянуты 50 автозаков и множество сотрудников полиции. Видео с места событий передает «Страна.ua».

Собравшаяся толпа демонстрантов спела гимн Украины, развернула плакаты и флаги. К митингу в украинской столице поставили сцену — с нее уже выступили глава оппозиционной партии «Голос» Кира Рудык, один из командиров батальона «Азов» (организация запрещена в России) и руководитель партии «Национальный корпус» (организация запрещена в России) Максим Жорин, а также стрелявший из гаубицы по Донбассу журналист Юрий Бутусов.

Однако по фотографиям и другим видео с места событий видно, что в районе митинга скопилось едва ли не большее число украинских правоохранителей. Киевские власти подготовились к акции 1 декабря — ранее Зеленский заявил, что на этот день заговорщики приготовили в стране государственный переворот.

Выступающие обвиняют руководство страны во «вранье украинскому народу» и уже назвали Зеленского и главу офиса президента Украины Андрея Ермака «предателями во власти».