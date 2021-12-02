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46 минут назад

Лукашенко заявил, что чеченцы являются проводниками мигрантов на границе

Президент Александр Лукашенко в интервью "РИА Новости" заявил, что в Белоруссии в том числе россияне организовывали потоки мигрантов и направляли их к границе с Польшей. По словам главы республики, среди таких проводников были чеченцы. По данным Минска, беженцы нанимали "частников", а также использовали такси и автобусы, чтобы попасть на границу, в частности, к ее участкам под Брестом и Гродно.

Лукашенко: чеченцы направили мигрантов к границе с Польшей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Но здесь работали проводники и из России, и спасибо чеченцам — вот организованные люди. Они самые организованные здесь были, организовывая поток", — заявил Лукашенко.

По его словам, уроженцы кавказской республики России помогали мигрантам попадать с Минска на границу, возможно, и преодолевать границу Ранее в сети появилось видео с возможным расстрелом мигрантов украинскими пограничниками. Украинские СМИ утверждают, что инцидент произошел 29 ноября.

В публикации отмечается, что речь идет о группе беженцев из Белоруссии. Люди пытались попасть на территорию Украины. На видео цепочка движущихся в ночи людей пытается пройти через лес. Внезапно кто-то из них падает навзничь, остальные пытаются убежать. После этого в кадре появляются вооруженные люди в военной форме, которые начинают стрелять в сторону отступивших. Официального подтверждения этой информации нет.

В мире,Александр Лукашенко,РИА Новости,
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