Лукашенко: чеченцы направили мигрантов к границе с Польшей

Президент Александр Лукашенко в интервью "РИА Новости" заявил, что в Белоруссии в том числе россияне организовывали потоки мигрантов и направляли их к границе с Польшей. По словам главы республики, среди таких проводников были чеченцы. По данным Минска, беженцы нанимали "частников", а также использовали такси и автобусы, чтобы попасть на границу, в частности, к ее участкам под Брестом и Гродно.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Но здесь работали проводники и из России, и спасибо чеченцам — вот организованные люди. Они самые организованные здесь были, организовывая поток", — заявил Лукашенко.

По его словам, уроженцы кавказской республики России помогали мигрантам попадать с Минска на границу, возможно, и преодолевать границу Ранее в сети появилось видео с возможным расстрелом мигрантов украинскими пограничниками. Украинские СМИ утверждают, что инцидент произошел 29 ноября.