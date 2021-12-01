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42 минуты назад

Лукашенко объяснил, почему Порошенко не захотел принять помощь от Путина

Президент России Владимир Путин предлагал экс-президенту Украины Петру Порошенко закончить вооруженный конфликт в Донбассе и помочь восстановить регион. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью РИА «Новости».

Лукашенко объяснил, почему Порошенко не захотел принять помощь от Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Лукашенко, после событий в Дебальцеве он беседовал с Путиным, и тот заявил, что «надо заканчивать и надо восстанавливать Донбасс», «чтобы люди жили нормально».

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Лукашенко согласился быть посредником в разговоре с Порошенко.

«Что мне тогда запомнилось? Я уже уезжал, он (Владимир Путин) меня взял за руку: и помогу восстановить Донбасс. И помогу, говорит, передай. Я такой на радостях приезжаю к Порошенко и начинаю докладывать ему с великим уважением, на одном колене, образно говоря», - рассказал белорусский лидер.

По его словам, Порошенко «в конце концов согласился», но через месяц «все начал делать наоборот».

«Почему? Потому что парень находился под внешним управлением», - заявил Лукашенко.

С апреля 2014 года Украина проводит военную операцию против Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе регулярно обсуждается, в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске и на переговорах в «нормандском формате». При этом вести прямые переговоры с неподконтрольными территориями Киев отказывается.

В мире,Александр Лукашенко,Петр Порошенко,Владимир Путин,РИА Новости,
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