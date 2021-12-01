Лукашенко объяснил, почему Порошенко не захотел принять помощь от Путина

«Что мне тогда запомнилось? Я уже уезжал, он (Владимир Путин) меня взял за руку: и помогу восстановить Донбасс. И помогу, говорит, передай. Я такой на радостях приезжаю к Порошенко и начинаю докладывать ему с великим уважением, на одном колене, образно говоря», - рассказал белорусский лидер.