Лукашенко объяснил, почему Порошенко не захотел принять помощь от Путина

Президент России Владимир Путин предлагал экс-президенту Украины Петру Порошенко закончить вооруженный конфликт в Донбассе и помочь восстановить регион. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью РИА «Новости».
По словам Лукашенко, после событий в Дебальцеве он беседовал с Путиным, и тот заявил, что «надо заканчивать и надо восстанавливать Донбасс», «чтобы люди жили нормально».
Лукашенко согласился быть посредником в разговоре с Порошенко.
«Что мне тогда запомнилось? Я уже уезжал, он (Владимир Путин) меня взял за руку: и помогу восстановить Донбасс. И помогу, говорит, передай. Я такой на радостях приезжаю к Порошенко и начинаю докладывать ему с великим уважением, на одном колене, образно говоря», - рассказал белорусский лидер.
По его словам, Порошенко «в конце концов согласился», но через месяц «все начал делать наоборот».
«Почему? Потому что парень находился под внешним управлением», - заявил Лукашенко.
С апреля 2014 года Украина проводит военную операцию против Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе регулярно обсуждается, в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске и на переговорах в «нормандском формате». При этом вести прямые переговоры с неподконтрольными территориями Киев отказывается.