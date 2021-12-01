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1 час назад

Зеленский сделал Героем Украины шутившего о «костях русскоязычных детей» солдата

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя и наградил «Золотой звездой» одного из руководителей запрещенной в России экстремистской организации «Добровольческий корпус Правого сектора» Дмитрия Коцюбайло. Об этом сообщает «Страна.ua».

Зеленский сделал Героем Украины шутившего о «костях русскоязычных детей» солдата
Фото: strana.newsstrana.news

Коцюбайло - уроженец Ивано-Франковской области, участвовал в событиях Евромайдана, с 18 лет воюет в Донбассе в составе «Правого сектора». В данный момент является командиром первой отдельной штурмовой роты «Добровольческого корпуса Правого сектора».

Коцюбайло стал известен после статьи газеты The New York Times, вышедшей в апреле этого года. Американские журналисты посетили позиции «Правого сектора» в Авдеевке. Там они увидели, что у комендатуры добровольцы держат волка. Коцюбайло «пошутил», что хищника кормят «костьми русскоязычных детей».

Как «Правый сектор»* куролесил в России

Ранее подобные шутки он публиковал в своем Facebook.

Его невеста - депутат Киевского городского совета от партии «Голос» Алина Михайлова. Недавно она дала интервью Youtube-каналу Минобороны Украины, где заявила, что «хороший русский - мертвый русский».

В мире,Дмитрий Коцюбайло,Алина Михайлова,Владимир Зеленский,Министерство обороны,New York Times,
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