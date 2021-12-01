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14 минут назад

Лукашенко назвал Зеленского случайным человеком в политике

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал украинского лидера Владимира Зеленского "совершенно случайным человеком в политике". Своим мнением он поделился в интервью РИА Новости.

Лукашенко назвал Зеленского случайным человеком в политике
Фото: ТАССТАСС

Он также отметил, что перед началом войны на Донбассе у власти на Украине стоят Александр Турчинов, "бывший комсомольский работник".

"Я его хорошо знал, и мы с ним встречались в тот момент. Я еще его знал, как человека. Ну, какой он политик? Он просто человек, случайно попавший в эту заварушку", - подчеркнул глава белорусского государства.

На уточняющий вопрос о том, что Турчинов был комендантом "майдана" и возглавлял государственный переворот на Украине, Лукашенко ответил: "Вам виднее, вы там были, работали".

"Но я считаю, что в политике это абсолютно случайный человек, как и Володя Зеленский сегодня оказался совершенно случайным человеком, хотя он глава государства", - сделал вывод президент Белоруссии.

Отношения Киева и Минска ухудшились после того, как МИД Украины заявил, что не считает Александра Лукашенко, победившего на выборах главы в Белоруссии в шестой раз, легитимным президентом. Кабинет министров Украины спровоцировал введение санкций против окружения Лукашенко, в частности глав ЦИК и МВД республики, а также сына президента Белоруссии Виктора Лукашенко.

В свою очередь президент Белоруссии обвинил украинские власти во вмешательстве во внутренние дела.

В мире,Виктор Лукашенко,Владимир Зеленский,Александр Лукашенко,Александр Турчинов,Правительство Украины,Центризбирком России,МИД,МВД,РИА Новости,
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