«Он не самоубийца»: эксперт об угрозе Лукашенко перекрыть транзит газа в Европу

«Я думаю, что вряд ли Лукашенко действительно это сделает, иначе это будет удар прежде всего по отношениям с Россией. Это стало бы таким фолом последней надежды, если не политическим самоубийством, то радикальным поднятием ставок в противостоянии Минска с Западом», - сказал Юшков изданию «Ридус».