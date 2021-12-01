«Он не самоубийца»: эксперт об угрозе Лукашенко перекрыть транзит газа в Европу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не сможет осуществить угрозу и перекрыть транзит газа в Польшу, потому что это решение в первую очередь испортит отношения Минска с Москвой. Об этом заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
«Я думаю, что вряд ли Лукашенко действительно это сделает, иначе это будет удар прежде всего по отношениям с Россией. Это стало бы таким фолом последней надежды, если не политическим самоубийством, то радикальным поднятием ставок в противостоянии Минска с Западом», - сказал Юшков изданию «Ридус».
По словам эксперта, если Белоруссия перекроет газ по газопроводу «Ямал-Европа», Польша понесет убытки, но сможет получать газ через трубопровод «Северный поток». При этом российские компании пострадают сильнее.
Игорь Юшков напомнил, что белорусские власти не имеют права останавливать работу газопровода «Ямал-Европа», поскольку он принадлежит «Газпрому». По его словам, Белоруссии сначала придется экспроприировать газопровод, выплатив российской компании 5 млрд долларов его стоимости плюс 2 млрд долларов, вложенные «Газпромом» в развитие белорусской газотранспортной сети.
Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью РИА «Новости» заявил, что готов остановить транзит энергоносителей в Европу в случае, если Польша закроет границу.