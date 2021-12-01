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1 час назад

Украинских военных заподозрили в расстреле мигрантов на границе с Белоруссией

Украинских военных заподозрили в расстреле нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее Зарубежье».

В соцсетях появилось видео в инфракрасном диапазоне, сделанное, как утверждается, на украино-белорусской границе. Ряд СМИ сообщили, что на кадрах может быть изображен расстрел группы беженцев украинскими военнослужащими 29 ноября. Официальной информации не поступало.

В Киеве заявили о готовности стрелять по мигрантам

Кадры опубликовал в Facebook пользователь Василь Румак. Он утверждает, что видео ему прислал знакомый. «Говорит, что из 61 бригады. Расстреляли какую-то группу. Наши или нет, сказать трудно», — написал Румак, отметив, что все это похоже на провокацию.

Как отмечает Telegram-канал «Политика Страны», в углу видео есть надпись «Прилуки». Этот город находится в 200 километрах от границы.

8 ноября на границе Белоруссии с Польшей и Литвой собрались тысячи мигрантов из стран Ближнего Востока, которые пытаются попасть на территорию Евросоюза. Запад утверждает, что кризис специально организовал Минском. 24 ноября Украина объявила о начале спецоперации «Полесье» на границе с Белоруссией с целью недопущения усугубления ситуации с нелегальными мигрантами.

В мире,Видео,ЕС,ИА Sputnik,
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