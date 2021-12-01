В Мюнхене взорвалась бомба времен Второй мировой

Взрыв прогремел в Мюнхене на строительной площадке Deutsche bahn. Как сообщает CNN, по предварительным данным, на участке взорвалась авиабомба времен Второй мировой войны.
Взрыв произошел во время строительных работ возле станции железной дороги Доннерсбергербрюке. Полиция заявила, что официальной информации о возможных жертвах пока нет, однако по неофициальным данным, пострадали три человека. На месте работают службы экстренной помощи, движение поездов временно остановлено.
Напомним, что в мае 2021 года один человек погиб и еще трое получили ранения в результате взрыва бомбы времен Второй мировой войны во время благотворительной акции на Соломоновых островах.
Участники акции по сбору средств для благотворительного проекта развели костер на берегу океана, чтобы приготовить еду для гостей мероприятия. В месте разведения огня под землей оказалась авиабомба, которая при нагревании сдетонировала. Боеприпас эксперты идентифицировали как 105-миллиметровый фугасный снаряд армии США.