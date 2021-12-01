В Мюнхене взорвалась бомба времен Второй мировой

Взрыв прогремел в Мюнхене на строительной площадке Deutsche bahn. Как сообщает CNN, по предварительным данным, на участке взорвалась авиабомба времен Второй мировой войны.

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Взрыв произошел во время строительных работ возле станции железной дороги Доннерсбергербрюке. Полиция заявила, что официальной информации о возможных жертвах пока нет, однако по неофициальным данным, пострадали три человека. На месте работают службы экстренной помощи, движение поездов временно остановлено.

Напомним, что в мае 2021 года один человек погиб и еще трое получили ранения в результате взрыва бомбы времен Второй мировой войны во время благотворительной акции на Соломоновых островах.