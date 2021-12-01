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20 минут назад

Украинцам предложили остаться без президента

Львовский телеведущий Остап Дроздов предложил ликвидировать должность президента Украины: по его мнению, при Владимире Зеленском институт президентства «скатился». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир «Четвертого канала».

Украинцам предложили остаться без президента
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«После того, к чему скатился институт президентства, хочется его ликвидировать. <…> После этого гопничества Зеленского институция уже настолько десакрализирована и укатана под плинтус», - заявил Дроздов.

Он отметил, что из-за опыта с Зеленский украинцы уже никогда не будут уважать глав государств.

«У нас на посту президента глубоко злой и обиженный человек, с болезненными амбициями и кричащими слабыми местами», - заключил журналист.

Ранее другой украинский журналист, Дмитрий Гордон заявил, что Зеленский для него «умер». По его мнению, Зеленский не выполнил свои обещания и не сможет переизбраться на новый срок.

«Он для меня умер, нет его больше. Править Владимиру Зеленскому два с половиной года. <…> Все, что произошло с вагнеровцами, с покушением на свободу слова, с этим враньем бесконечным, с этой коррупцией бесконечной, которой он не положил конец, с этими реформами, которые ни одна не сделана», - заявил Гордон.

Он отмечал, что сейчас «не зря говорят, что страной руководит не Зеленский, а [глава президентской администрации Андрей] Ермак».

В мире,Остап Дроздов,Дмитрий Гордон,Владимир Зеленский,Администрация Президента РФ,
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