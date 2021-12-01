Украинцам предложили остаться без президента

«Он для меня умер, нет его больше. Править Владимиру Зеленскому два с половиной года. <…> Все, что произошло с вагнеровцами, с покушением на свободу слова, с этим враньем бесконечным, с этой коррупцией бесконечной, которой он не положил конец, с этими реформами, которые ни одна не сделана», - заявил Гордон.