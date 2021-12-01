Британский политолог Анатоль Ливен вспомнил о пророчестве президента России Владимира Путина, которое начало сбываться на Ближнем Востоке.
В своем материале для издания Foreign Policy эксперт пишет, что в США и ЕС принято считать Россию «ревизионистской» державой, стремящейся ниспровергнуть существующий статус-кво и бросить вызов текущему мировому порядку. В действительности дела обстоят совершенно иначе, передает «ПолитРоссия».
Политолог отмечает, что поведение России в ближневосточном регионе оказалось куда более полезным и правильным в сравнении с деятельностью США. В результате российское противодействие американской политике по ключевым вопросам оказалось объективно правильным, считает Ливен.
Обозреватель раскрыл сбывшееся пророчество Путина и напомнил, что еще в 2003 году он предсказал дальнейший ход развития событий в регионе. В интервью изданию New York Times российский лидер заявил, что деятельность США на Ближнем Востоке обернется ростом исламистского экстремизма.
«Учитывая то, что произошло в Ираке, может ли кто-нибудь сказать, что Путин был не прав, выступая против вторжения туда? Не стало бы сегодня самим Соединенным Штатам намного лучше, если бы в 2002–2003 годы они приняли совет России?» — заключил автор статьи.
Ранее Кремль сообщил, что ежегодная пресс-конференция Владимира Путина состоится 23 декабря. В этом году мероприятие пройдет в очном формате, но число журналистов сократят из-за коронавирусных ограничений.