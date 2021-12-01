«Учитывая то, что произошло в Ираке, может ли кто-нибудь сказать, что Путин был не прав, выступая против вторжения туда? Не стало бы сегодня самим Соединенным Штатам намного лучше, если бы в 2002–2003 годы они приняли совет России?» — заключил автор статьи.