Обзор иноСМИ: Перл-Харбор для Байдена и цена вторжения на Украину

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Белый дом рассматривает способы обезопасить Украину от военного конфликта, в том числе дополнительную военную помощь Киеву и санкции против России, пишет The Washington Post. Издание отмечает, что угроза военного конфликта стала очередным испытанием для администрации Джо Байдена: глава США должен предотвратить «перерастание тлеющего конфликта в полномасштабный трансатлантический кризис».
Власти США обсуждают способы влияния на РФ, пока Байден и его помощники готовятся к виртуальному разговору с президентом РФ Владимиром Путиным в декабре - моментом, «который аналитики рассматривают и как возможность обозначить для Кремля цену вторжения, и как путь к снижению напряженности».
Автор The American Conservative, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в своей статье под заголовком «Помните Перл-Харбор, господин президент?» заявил, что Вашингтон «снова втягивает себя в войну»: в то же самое время, когда американские адмиралы предупреждают о подготовке Китая к вторжению на Тайвань, Белый дом предупреждает ЕС об угрозе усиления российской армии на границе с Украиной.
Когда политики и высшие военные руководители США ссылаются на угрозу войны, американцы должны серьезно относиться к их словам, подчеркнул Макгрегор. Он напомнил о решении властей США оставить флот в Перл-Харборе: Рузвельта не раз предупреждали о потенциальной опасности быть втянутым в войну на два фронта с Японией и Германией, но он проигнорировал риски и все закончилось «унизительной капитуляцией». Автор отмечает, что США сейчас также не готовы к столкновению с Китаем и Россией.
Украина, Грузия и Молдавия стремятся к «выгодной дружбе с ЕС», хотя и понимают, что в ближайшее время речи об их членстве в ЕС быть не может, пишет Politico. Все страны из этой тройки уже подписали соглашения о политической ассоциации с Брюсселем, и они уже пользуются преимуществами «глубоких и всеобъемлющих зон свободной торговли».
Депутат Европарламента Андрис Кубилюс предупреждает, что без новых мотиваций ЕС может потерять Киев, Тбилиси и Кишинев: у них не будет стимула проводить реформы, это, в свою очередь, может подтолкнуть их к сближению с Россией. По его мнению, все три страны необходимо включить в единый европейский рынок, чтобы их товары, рабочая сила, услуги и капитал существовали по европейским правилам.
Газета The Telegraph назвала фотографию главы МИД Великобритании Лиз Трасс на танке «способом послать президенту РФ Владимиру Путину сигнал о том, что Великобритания серьезно относится к защите Украины от агрессии на восточной границе». Во время посещения Эстонии, не так далеко от российских границ, министр прокатилась на танке Challenger 2 по местному полигону.
Издание отмечает, что Трасс «показала Путину железную леди»: 35 лет назад политический кумир Трасс, премьер-министр Маргарет Тэтчер была запечатлена на аналогичном снимке - с более ранней версией того же танка на полигоне НАТО в Западной Германии. Визит Тэтчер состоялся в рамках противостояния Запада Михаилу Горбачеву.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз предложил себя в качестве посредника в урегулировании конфликта Украины и России. Как пишут украинские «Вести», Эрдоган заявил, что всецело выступает за «мир в регионе», в действительности желая добиться лидерства в Черном море.
Политолог Антон Кучухидзе отметил, что за последние восемь-девять лет Турция активно участвовала в конфликтах на Ближнем Востоке и Южном Кавказе, зачастую успешно. Однако Россия не откажется от переговоров по Украине с удобными Германией и Францией, подчеркнул эксперт.