Обзор иноСМИ: Перл-Харбор для Байдена и цена вторжения на Украину

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Фото: Reuters Reuters

«Вторжение на Украину - испытание для Байдена»

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Белый дом рассматривает способы обезопасить Украину от военного конфликта, в том числе дополнительную военную помощь Киеву и санкции против России, пишет The Washington Post. Издание отмечает, что угроза военного конфликта стала очередным испытанием для администрации Джо Байдена: глава США должен предотвратить «перерастание тлеющего конфликта в полномасштабный трансатлантический кризис».

Власти США обсуждают способы влияния на РФ, пока Байден и его помощники готовятся к виртуальному разговору с президентом РФ Владимиром Путиным в декабре - моментом, «который аналитики рассматривают и как возможность обозначить для Кремля цену вторжения, и как путь к снижению напряженности».

Байдену напомнили о Перл-Харборе

Автор The American Conservative, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в своей статье под заголовком «Помните Перл-Харбор, господин президент?» заявил, что Вашингтон «снова втягивает себя в войну»: в то же самое время, когда американские адмиралы предупреждают о подготовке Китая к вторжению на Тайвань, Белый дом предупреждает ЕС об угрозе усиления российской армии на границе с Украиной.

Когда политики и высшие военные руководители США ссылаются на угрозу войны, американцы должны серьезно относиться к их словам, подчеркнул Макгрегор. Он напомнил о решении властей США оставить флот в Перл-Харборе: Рузвельта не раз предупреждали о потенциальной опасности быть втянутым в войну на два фронта с Японией и Германией, но он проигнорировал риски и все закончилось «унизительной капитуляцией». Автор отмечает, что США сейчас также не готовы к столкновению с Китаем и Россией.

Киев, Тбилиси и Кишинев хотят дружить с ЕС с пользой

Украина, Грузия и Молдавия стремятся к «выгодной дружбе с ЕС», хотя и понимают, что в ближайшее время речи об их членстве в ЕС быть не может, пишет Politico. Все страны из этой тройки уже подписали соглашения о политической ассоциации с Брюсселем, и они уже пользуются преимуществами «глубоких и всеобъемлющих зон свободной торговли».

Депутат Европарламента Андрис Кубилюс предупреждает, что без новых мотиваций ЕС может потерять Киев, Тбилиси и Кишинев: у них не будет стимула проводить реформы, это, в свою очередь, может подтолкнуть их к сближению с Россией. По его мнению, все три страны необходимо включить в единый европейский рынок, чтобы их товары, рабочая сила, услуги и капитал существовали по европейским правилам.

Глава МИД Британии показала Путину «железную леди»

Газета The Telegraph назвала фотографию главы МИД Великобритании Лиз Трасс на танке «способом послать президенту РФ Владимиру Путину сигнал о том, что Великобритания серьезно относится к защите Украины от агрессии на восточной границе». Во время посещения Эстонии, не так далеко от российских границ, министр прокатилась на танке Challenger 2 по местному полигону.

Издание отмечает, что Трасс «показала Путину железную леди»: 35 лет назад политический кумир Трасс, премьер-министр Маргарет Тэтчер была запечатлена на аналогичном снимке - с более ранней версией того же танка на полигоне НАТО в Западной Германии. Визит Тэтчер состоялся в рамках противостояния Запада Михаилу Горбачеву.

Эрдоган вмешивается в конфликт России и Украины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз предложил себя в качестве посредника в урегулировании конфликта Украины и России. Как пишут украинские «Вести», Эрдоган заявил, что всецело выступает за «мир в регионе», в действительности желая добиться лидерства в Черном море.