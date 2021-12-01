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51 минуту назад

На Украине наступил день госпереворота

На Украине 1 декабря должен начаться государственный переворот. Об этом во время общения с журналистами 26 ноября заявил президент страны Владимир Зеленский, сообщает «Реалист».

С шести утра в Киеве люди начали готовиться к несанкционированным акциям. Напротив Верховной Рады собрались не только митингующие, но и большое количество полиции и нацгвардии.

Силовики дежурят на каждом перекрестке правительственного квартала. Вместе с тем проводятся досмотры грузовых машин. Однако движение в районе парламента пока не остановлено.

Зеленский связал вероятный переворот в стране с бизнесменом Ринатом Ахметовым. Однако украинский политолог Владимир Фесенко отметил, что олигарху громкими заявлениями и виртуальными угрозами не удастся победить Зеленского и его команду.

«У Ахметова нет возможности быстро и легко сменить власть в стране, в частности президента. А в прямой политической войне будут большие потери с обеих сторон», — уверен эксперт.

По словам Фесенко, не нужно ожидать введения военного положения или войск в Киев в связи с предположительным госпереворотом.

«Ничего этого не будет, ожидается традиционная для Киева протестная акция. У нас такие протестные акции происходят каждые несколько месяцев. Я не думаю, что будет какая-то массовая поддержка», — высказал свое мнение политолог.

В мире,Видео,Владимир Зеленский,Владимир Фесенко,Ринат Ахметов,Верховная Рада,
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