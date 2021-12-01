Глава МИД Великобритании прокатилась на танке у границ РФ

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс прокатилась на танке НАТО в Эстонии, неподалеку от границ России. Как сообщает The Times, глава ведомства решила повторить поступок бывшего премьер-министра страны Маргарет Тэтчер, которая в 1998 году совершила похожую поездку на бронетехнике в ходе своего визита в ФРГ.

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Трасс обвинила Россию в злонамеренных действиях и призвала не совершать ошибку, вторгаясь на Украину. По ее словам, главы МИД стран НАТО в скором времени проведут совещание в Латвии, где обсудят стратегии реагирования на наращивание российских войск у границ Украины.